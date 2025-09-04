04 сентября 2025

Свердловчанку наказали за помощь украинским сектантам

Ячейка сектантов действовала в Москве и Московской области
Асбестовский горсуд (Свердловская область) вынес приговор местной жительнице, переводившей деньги религиозному центру с Украины, признанному нежелательной организацией на территории РФ. Женщину отправили на обязательные работы, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«На территории Москвы и Московской области действовала ячейка религиозной организации „Всеукраинский духовный центр „Возрождение“ (признан в России нежелательной организацией) и связанный с ней благотворительный фонд Владимира Мунтяна (признан в России нежелательной организацией). Участники группы занимались привлечением новых сторонников и сбором пожертвований“, — пояснили там.

За все время женщина перевела сектантам 81,7 тысячи рублей. Вину она полностью признала. Суд назначил ей 300 часов обязательных работ.

