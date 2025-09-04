Крупные уральские банки рискуют лишиться лицензии

Уральские банки «Синара» (ранее СКБ-банк) и УБРиР могут столкнуться с финансовыми трудностями и лишиться лицензии. Из-за особенностей своей бизнес-модели они могут столкнуться с похожими рисками, с какими столкнулся банк «Таврический», у которого Центробанк отозвал лицензию 3 сентября. Об этом сообщил независимый эксперт Андрей Бархота.
«Дорогое фондирование (то есть большие проценты по вкладам) требует и дорогих кредитов. А корпоративные ссуды не могут быть таковыми — у них ограничена маржа, подчеркнул эксперт. Поэтому подобные игроки в зоне риска», — цитируют эксперта «Известия».
По информации эксперта, оба банка сейчас выступают санаторами для других кредитных организаций: Газэнергобанк планируется присоединить к СКБ-банку к концу 2028 года, а ВУЗ-банк может войти в состав УБРиР уже до конца текущего года.
Такая нагрузка увеличивает требования к устойчивости самих санаторов. В случае выявления проблем Центробанк может обязать кредитные организации улучшить финансовое положение, а при развитии негативного сценария — освободить их от санационных функций.
Только после этого возможна передача проблемных активов более крупным игрокам или отзыв лицензии, добавил Бархота. При этом крайние меры могут быть реализованы лишь при ухудшении макроэкономической ситуации или обнаружении существенных нарушений, в частности, резкого ухудшения качества кредитного портфеля.
