Свердловчане увидят уникальное лунное затмение

Свердловчане 7 сентября смогут увидеть полное лунное затмение. Об этом рассказали в Московском планетарии.
«Общая продолжительность затмения с частными фазами составит 3 с половиной часа при максимальной фазе, равной 1,36, а лунный диск пройдет через южную часть земной тени. Более темным при этом затмении будет верхний (северный) край Луны», — рассказали на сайте планетария.
Как URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, екатеринбургский астроном Владилен Санакоев, полутеневая фаза затмения начнется 7 сентября в 20:28:25. Максимальное затмение ожидается в 23:11:47 и закончится 23:52:51. Полная теневая фаза будет продолжаться 1 час 22 минуты.
Ранее Санакоев рассказал, какие еще яркие астрономические явления ждут свердловчан в 2025 году. Подробнее — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!