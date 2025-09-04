Свердловчанка скончалась на глазах у детей

На месте происшествия работали медики
В поселке Уфимский (Свердловская область) на глазах у детей скончалась пожилая женщина. Подробности трагедии URA.RU рассказали местные жители.
«Моя дочь гуляла и увидела, как женщине стало плохо. Она упала замертво», — сказала собеседница агентства. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики накрыли труп пеленкой.
По предварительным данным, у женщины могли быть проблемы со здоровьем. Смерть не носит криминальный характер. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!