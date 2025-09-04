04 сентября 2025

Свердловчанка скончалась на глазах у детей

На месте происшествия работали медики
На месте происшествия работали медики

В поселке Уфимский (Свердловская область) на глазах у детей скончалась пожилая женщина. Подробности трагедии URA.RU рассказали местные жители.

«Моя дочь гуляла и увидела, как женщине стало плохо. Она упала замертво», — сказала собеседница агентства. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики накрыли труп пеленкой.

По предварительным данным, у женщины могли быть проблемы со здоровьем. Смерть не носит криминальный характер. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

