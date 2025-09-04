04 сентября 2025

Зараженные розы из Нидерландов завезли в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опасные розы уничтожили
Опасные розы уничтожили Фото:

В Екатеринбург поступило 159 тысяч нидерландских роз, в части которых обнаружили карантинного вредителя. Цветы планировали поставить и в другие города области, рассказали в Россельхознадзоре.

«По результатам лабораторной экспертизы в 170 срезах розы происхождением Нидерланды выявлено живое имаго западного цветочного трипса», — пояснили там. Зараженные цветы уничтожили.

Ранее в 150 тысячах срезов цветов из Латвии нашли сотни опасных роз. После проверки специалистов их также уничтожили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург поступило 159 тысяч нидерландских роз, в части которых обнаружили карантинного вредителя. Цветы планировали поставить и в другие города области, рассказали в Россельхознадзоре. «По результатам лабораторной экспертизы в 170 срезах розы происхождением Нидерланды выявлено живое имаго западного цветочного трипса», — пояснили там. Зараженные цветы уничтожили. Ранее в 150 тысячах срезов цветов из Латвии нашли сотни опасных роз. После проверки специалистов их также уничтожили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...