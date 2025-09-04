Зараженные розы из Нидерландов завезли в Екатеринбург

Опасные розы уничтожили
В Екатеринбург поступило 159 тысяч нидерландских роз, в части которых обнаружили карантинного вредителя. Цветы планировали поставить и в другие города области, рассказали в Россельхознадзоре.
«По результатам лабораторной экспертизы в 170 срезах розы происхождением Нидерланды выявлено живое имаго западного цветочного трипса», — пояснили там. Зараженные цветы уничтожили.
Ранее в 150 тысячах срезов цветов из Латвии нашли сотни опасных роз. После проверки специалистов их также уничтожили.
