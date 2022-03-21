На Украине заявили об утечке аммиака после угроз о химатаках

21 марта 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

В Сумской области заявили об утечке аммиака на местном химзаводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На заводе «СумыХимПром» в Сумской области Украины произошла утечка аммиака, заявил глава областной администрации Дмитрий Живицкий. Зона поражения составляет около 2,5 километров. При этом ранее Минобороны РФ уже предупреждало о минировании националистами хранилищ с аммиаком. «Угрозы для Сум нет, так как воздушные массы движутся не в сторону города. В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 километра. Населенные пункты, которые находятся под угрозой: село Новоселица», — сообщает РИА «Новости» слова Живицкого. Ранее Минобороны РФ предупреждало, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химзаводе в Сумах. Ведомство отмечало, что целью акции является последующее обвинение в адрес России в использовании запрещенных средств ведения войны. Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что у России нет химических боеприпасов, потому что страна уничтожила их. РФ, в отличие от США, давно выполнила международные обязательства касаемо химического оружия, высказался представитель ведомства. В Минобороны РФ сообщали, что украинские биологические лаборатории работали с возбудителями опасных болезней. В США заявляли, что помогали Украине в вопросах безопасности, но не владели и не управляли этими лабораториями. Президент Украины Владимир Зеленский опровергал информацию о разработке химического оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На заводе «СумыХимПром» в Сумской области Украины произошла утечка аммиака, заявил глава областной администрации Дмитрий Живицкий. Зона поражения составляет около 2,5 километров. При этом ранее Минобороны РФ уже предупреждало о минировании националистами хранилищ с аммиаком. «Угрозы для Сум нет, так как воздушные массы движутся не в сторону города. В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 километра. Населенные пункты, которые находятся под угрозой: село Новоселица», — сообщает РИА «Новости» слова Живицкого. Ранее Минобороны РФ предупреждало, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химзаводе в Сумах. Ведомство отмечало, что целью акции является последующее обвинение в адрес России в использовании запрещенных средств ведения войны. Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что у России нет химических боеприпасов, потому что страна уничтожила их. РФ, в отличие от США, давно выполнила международные обязательства касаемо химического оружия, высказался представитель ведомства. В Минобороны РФ сообщали, что украинские биологические лаборатории работали с возбудителями опасных болезней. В США заявляли, что помогали Украине в вопросах безопасности, но не владели и не управляли этими лабораториями. Президент Украины Владимир Зеленский опровергал информацию о разработке химического оружия.