В Кургане открыли доску в память о погибших в Чечне бойцах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мемориальную доску Константину Глазунову и Дмитрию Ломакину, героически погибшим при на Северном-Кавказе в 1995 году, установили на фасаде школы №26 в Кургане и торжественно открыли 25 марта. Инициатором установки мемориальной доски стало руководство управления Росгвардии по Курганской области, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мемориальную доску бойцам войск правопорядка Дмитрию Ломакину и Константину Глазунову, погибшим при исполнении воинского долга в Чеченской Республике, установили по инициативе руководства Управления Росгвардии по Курганской области. Ее установили в Заозерном, на фасаде здания корпуса школы № 26 в 1-м микрорайоне, где учились курганские герои», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Ломакин и Глазунов родились в один год, жили в одном микрорайоне, учились в одной школе, а позже поступили в СПТУ-34. Они пошли служить в армию в один год, и вместе же отправились на Северный Кавказ. Бойцы уже готовились к демобилизации, и даже написали своим родителям письма о скорой встрече, но оба погибли в один день — 14 декабря 1995 года, в бою с членами незаконных вооруженных формирований, атаковавшими военную комендатуру и железнодорожный вокзал Гудермеса. Оба курганца награждены орденом Мужества посмертно.

«Они стали героями, учась в курганской школе, воспитываясь на геройских подвигах наших земляков. Низкий поклон родителям ребят», — заявил на торжественном мероприятии замначальника регионального управления Росгвардии Рамил Мухаметшин. Право открыть мемориальную доску предоставили родителям героев: маме и папе Константина Глазунова Светлане Николаевне и Виктору Витальевичу, маме Дмитрия Ломакина Людмиле Феофановне.

Дмитрий Ломакин и Константин Глазунов учились в одной школе и погибли в один день Фото: kurgan-city.ru

Право открыть мемориальную доску предоставили родителям погибших курганцев Фото: kurgan-city.ru

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