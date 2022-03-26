26 марта 2022
25 марта 2022

«Лиза Алерт» возобновит работу в ЯНАО на территории Ноябрьска

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В ЯНАО искать пропавших будут «Лиза Алерт» и поисковый отряд «ЯМАЛ» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» восстанавливает численность добровольцев после ухода с поста руководителя ямальского отделения Игоря Заборовского. Как сообщила URA.RU исполняющая обязанности регионального председателя «Лиза Алерт» Ирина Еремехина, на данный момент волонтеры добровольческой организации находится в Ноябрьске (ЯНАО).

«На данный момент волонтеры „Лиза Алерт“ остались в Ноябрьске. Мы не можем принимать заявки на северную часть ЯНАО, а именно на Ямальский и Тазовские районы, Надым и Новый Уренгой. На этой территории работает поисковый отряд „ЯМАЛ“. Но на данный момент в отряд записались 15 человек», — рассказывает Ирина Еремехина.

Как добавила глава регионального отделения «Лизы Алерт», на данный момент идет восстановление социальных страниц в социальных сетях. Добровольцы могут помочь с поисками в таких городах, как Муравленко, Ханымей и Тарко-Сале. В регионе будет действовать два поисково-спасательных отряда, а именно «Лиза Алерт» и «ЯМАЛ». «Мы делаем одно дело, и потеряшки страдать не будут», — сообщает Ирина Еремехина.

Ранее URA.RU сообщало, что поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о наборе добровольцев в перезапущенное отделение в ЯНАО. О прекращении деятельности организации заявил бывший руководитель ямальского подразделения Игорь Заборовский, который основал новую добровольческую организацию, а именно «Поисковый отряд „ЯМАЛ“». Причиной разрыва отношений «Лизы Алерт» с отделением в ЯНАО стала политическая позиция московского руководства. Ранее Заборовский организовал сбор посылок для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» восстанавливает численность добровольцев после ухода с поста руководителя ямальского отделения Игоря Заборовского. Как сообщила URA.RU исполняющая обязанности регионального председателя «Лиза Алерт» Ирина Еремехина, на данный момент волонтеры добровольческой организации находится в Ноябрьске (ЯНАО). «На данный момент волонтеры „Лиза Алерт“ остались в Ноябрьске. Мы не можем принимать заявки на северную часть ЯНАО, а именно на Ямальский и Тазовские районы, Надым и Новый Уренгой. На этой территории работает поисковый отряд „ЯМАЛ“. Но на данный момент в отряд записались 15 человек», — рассказывает Ирина Еремехина. Как добавила глава регионального отделения «Лизы Алерт», на данный момент идет восстановление социальных страниц в социальных сетях. Добровольцы могут помочь с поисками в таких городах, как Муравленко, Ханымей и Тарко-Сале. В регионе будет действовать два поисково-спасательных отряда, а именно «Лиза Алерт» и «ЯМАЛ». «Мы делаем одно дело, и потеряшки страдать не будут», — сообщает Ирина Еремехина. Ранее URA.RU сообщало, что поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о наборе добровольцев в перезапущенное отделение в ЯНАО. О прекращении деятельности организации заявил бывший руководитель ямальского подразделения Игорь Заборовский, который основал новую добровольческую организацию, а именно «Поисковый отряд „ЯМАЛ“». Причиной разрыва отношений «Лизы Алерт» с отделением в ЯНАО стала политическая позиция московского руководства. Ранее Заборовский организовал сбор посылок для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
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