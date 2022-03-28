28 марта 2022

В Новом Уренгое простились с погибшим депутатом. Его похоронят в Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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Необработанные. Прощание с Владимиром Этушем. Москва, вынос гроба
В ЯНАО простились с 33-летним депутатом Фото:

В Новом Уренгое прошло прощание с депутатом Тюменском областной думы и директором детского сада «Звездочка» Михаилом Пацевичем. Как сообщили URA.RU в администрации, его похоронят на родине, в Беларуси.

«Прощание состоялось в ритуальном зале на улице Буровиков,4. Проститься с 33-летним депутатом „Единой России“ Михаилом Пацевичем пришли родственники, друзья и коллеги. Среди присутствующих был глава города Андрей Воронов, депутат заксобрания ЯНАО Иван Костогриз, замглавы Михаил Терещенко, депутаты городской думы и другие», — передает корреспондент URA.RU. Также присутствовали работники детского сада, которым руководил Пацевич последнее время.

По словам друзей семьи, Михаил Пацевич строил планы на ближайший отпуск, собирался уехать с женой и ребенком к родным в Беларусь. Для всех его гибель стала шоком, многие не могли поверить в его уход из жизни. Прощальную речь в ритуальном зале не произносили.

Михаил Пацевич погиб 26 марта, выпав из окна многоэтажного дома в Новом Уренгое. По неофициальной версии близких, накануне гибели у мужчины возник семейный конфликт. В следственный комитет ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Пацевич был одномандатником от «Единой России» по Надымскому избирательному округу. Когда будет решение о его досрочном прекращении полномочий, как депутата, то назначат выборы.

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В Новом Уренгое прошло прощание с депутатом Тюменском областной думы и директором детского сада «Звездочка» Михаилом Пацевичем. Как сообщили URA.RU в администрации, его похоронят на родине, в Беларуси. «Прощание состоялось в ритуальном зале на улице Буровиков,4. Проститься с 33-летним депутатом „Единой России“ Михаилом Пацевичем пришли родственники, друзья и коллеги. Среди присутствующих был глава города Андрей Воронов, депутат заксобрания ЯНАО Иван Костогриз, замглавы Михаил Терещенко, депутаты городской думы и другие», — передает корреспондент URA.RU. Также присутствовали работники детского сада, которым руководил Пацевич последнее время. По словам друзей семьи, Михаил Пацевич строил планы на ближайший отпуск, собирался уехать с женой и ребенком к родным в Беларусь. Для всех его гибель стала шоком, многие не могли поверить в его уход из жизни. Прощальную речь в ритуальном зале не произносили. Михаил Пацевич погиб 26 марта, выпав из окна многоэтажного дома в Новом Уренгое. По неофициальной версии близких, накануне гибели у мужчины возник семейный конфликт. В следственный комитет ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Пацевич был одномандатником от «Единой России» по Надымскому избирательному округу. Когда будет решение о его досрочном прекращении полномочий, как депутата, то назначат выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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