В ЯНАО кот устроил пожар, в котором пострадал младенец

Кот устроил пожар запрыгнув на плиту и включил ее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар в котором пострадала двухмесячная девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, виновным в отравлении девочки угарным газом может стать кот.

«Пожар в Ноябрьске мог устроить кот. Он запрыгнул на плиту и включил ее. На ней находилась тарелка с детской пластиковой посудой, которая от нагревания начала плавиться. Дома находились двухмесячная девочка и ее мама. Ребенок на данный момент доставлен в больницу. Она отравилась угарным газом», — сообщили URA.RU в МЧС.

Добавляется, что жители смоли сами справиться с возгоранием. Пожар произошел утром 29 марта в доме по адресу улица Цоя дом 17 В.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи изъяли два электрообогревателя с места пожара в Новом Уренгое (ЯНАО), где погибло трое человек. Возгорание произошло на территории дачного поселка ДНТ «Северянин».