28 марта 2022

В ЯНАО кот устроил пожар, в котором пострадал младенец

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот устроил пожар запрыгнув на плиту и включил ее Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар в котором пострадала двухмесячная девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, виновным в отравлении девочки угарным газом может стать кот.

«Пожар в Ноябрьске мог устроить кот. Он запрыгнул на плиту и включил ее. На ней находилась тарелка с детской пластиковой посудой, которая от нагревания начала плавиться. Дома находились двухмесячная девочка и ее мама. Ребенок на данный момент доставлен в больницу. Она отравилась угарным газом», — сообщили URA.RU в МЧС.

Добавляется, что жители смоли сами справиться с возгоранием. Пожар произошел утром 29 марта в доме по адресу улица Цоя дом 17 В.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи изъяли два электрообогревателя с места пожара в Новом Уренгое (ЯНАО), где погибло трое человек. Возгорание произошло на территории дачного поселка ДНТ «Северянин».

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В Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар в котором пострадала двухмесячная девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, виновным в отравлении девочки угарным газом может стать кот. «Пожар в Ноябрьске мог устроить кот. Он запрыгнул на плиту и включил ее. На ней находилась тарелка с детской пластиковой посудой, которая от нагревания начала плавиться. Дома находились двухмесячная девочка и ее мама. Ребенок на данный момент доставлен в больницу. Она отравилась угарным газом», — сообщили URA.RU в МЧС. Добавляется, что жители смоли сами справиться с возгоранием. Пожар произошел утром 29 марта в доме по адресу улица Цоя дом 17 В. Ранее URA.RU сообщало, что следователи изъяли два электрообогревателя с места пожара в Новом Уренгое (ЯНАО), где погибло трое человек. Возгорание произошло на территории дачного поселка ДНТ «Северянин».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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