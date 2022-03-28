В ЯНАО кот устроил пожар, в котором пострадал младенец

В Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар в котором пострадала двухмесячная девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, виновным в отравлении девочки угарным газом может стать кот.
«Пожар в Ноябрьске мог устроить кот. Он запрыгнул на плиту и включил ее. На ней находилась тарелка с детской пластиковой посудой, которая от нагревания начала плавиться. Дома находились двухмесячная девочка и ее мама. Ребенок на данный момент доставлен в больницу. Она отравилась угарным газом», — сообщили URA.RU в МЧС.
Добавляется, что жители смоли сами справиться с возгоранием. Пожар произошел утром 29 марта в доме по адресу улица Цоя дом 17 В.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи изъяли два электрообогревателя с места пожара в Новом Уренгое (ЯНАО), где погибло трое человек. Возгорание произошло на территории дачного поселка ДНТ «Северянин».
В Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар в котором пострадала двухмесячная девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, виновным в отравлении девочки угарным газом может стать кот. «Пожар в Ноябрьске мог устроить кот. Он запрыгнул на плиту и включил ее. На ней находилась тарелка с детской пластиковой посудой, которая от нагревания начала плавиться. Дома находились двухмесячная девочка и ее мама. Ребенок на данный момент доставлен в больницу. Она отравилась угарным газом», — сообщили URA.RU в МЧС. Добавляется, что жители смоли сами справиться с возгоранием. Пожар произошел утром 29 марта в доме по адресу улица Цоя дом 17 В. Ранее URA.RU сообщало, что следователи изъяли два электрообогревателя с места пожара в Новом Уренгое (ЯНАО), где погибло трое человек. Возгорание произошло на территории дачного поселка ДНТ «Северянин».