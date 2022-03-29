В ЯНАО из оленины будут делать сосиски и сардельки

Для производства продукции предприятие закупит российское оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Байдарацкий» в ЯНАО расширит производство и начнет изготавливать сосиски и сардельки из оленины. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава Приуральского района Иван Сакал.

«В этом году предприятие расширит ассортимент продукции из оленины и порадует покупателей оленьими сосисками и сардельками. Для этого совхоз закупит отечественное оборудование», — написал руководитель муниципалитета.

Сакал отметил, что продукты, которые изготовляет предприятие, пользуются большим спросом у местных жителей. «На полках магазинов постоянно свежая продукция из молока: масло, сливки, мороженное, йогурт, кефир и сыр», — подчеркнул он.

Предприятие «Совхоз Байдарацкий» располагается в селе Белоярск (ЯНАО). Основные виды деятельности — это олеводство и рыбодобыча. На предприятии также работает молочная ферма. Там производят сыры, йогурты, масло, мороженое и другую продукцию.

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Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против нашей страны жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях.

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