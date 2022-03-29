Жители поселка Северный боятся ходить мимо развалин расселенного дома, в котором поселились крысы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Северный просят снести расселенные аварийные дома, в которых из-за мусора поселились крысы. Администрация города Кургана не может выполнить работы, пока с собственниками помещений идут суды, сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос URA.RU.

«Когда начнется снос расселенных общежитий? Рядом жилые дома, детский садик в двух шагах! Первый этаж завален мусором по окна. Оттает, побегут крысы, поднимется вонь! Администрация вообще в курсе, что по центральной улице такое „зрелище“? Подумайте о детях, которые ходят мимо этого строения каждый день с девятой школы, затащи и делай что хочешь!», — пишет Анна Нечипорук в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте».

В посте опубликованы фотографии расселенного аварийного дома по ул. Дзержинского. На них видно, что доступ в здание не ограничен, первый этаж завален мусором.

В пресс-службе администрации города Кургана сообщили, что снести расселенные дома по улице Дзержинского пока невозможно. «С собственниками жилых помещений аварийных домов по ул. Дзержинского ведутся судебные разбирательства, поэтому снести дома в настоящее время не представляется возможным», — ответили URA.RU в мэрии.

Курганцы требуют снести расселенное здание аварийного общежития по ул. Дзержинского фото: Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Расселенное аварийное общежитие пугает курганцев, Доступ в здание свободный, мимо ходят школьники фото: Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»