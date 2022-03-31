31 марта 2022
30 марта 2022

В курганском колледже в еде нашли насекомое. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, чай, напиток, столовая
В соцсетях обсуждают еду с насекомым, купленную в курганском колледже Фото:

Студенты Курганского базового медицинского колледжа нашли в сосиске, запеченной в тесте, насекомое. Фотография находки опубликована в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Вот такую вкуснятину дают в столовой КБМК в Заозерном», — говорится в посте анонимного автора, размещенном в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». На фотографии — сосиска в тесте, предположительно, с насекомым.

Исполняющая обязанности директора Курганского базового медколледжа Татьяна Дерябина сообщила URA.RU, что запросила пояснение в столовой. «Столовую у нас арендуют, она не принадлежит колледжу. Пояснения мы у столовой запросили. У меня есть сомнения в достоверности этой информации. Если это было приобретено в столовой колледжа, то почему тогда не обратились сразу к руководству столовой или в комиссию по работе столовой колледжа. К нам жалобы не поступали», — сказала и. о. директора.

В соцсетях появилось фото еды с насекомым, купленной, по данным автора, в столовой Курганского медколледжа

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Студенты Курганского базового медицинского колледжа нашли в сосиске, запеченной в тесте, насекомое. Фотография находки опубликована в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Вот такую вкуснятину дают в столовой КБМК в Заозерном», — говорится в посте анонимного автора, размещенном в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». На фотографии — сосиска в тесте, предположительно, с насекомым. Исполняющая обязанности директора Курганского базового медколледжа Татьяна Дерябина сообщила URA.RU, что запросила пояснение в столовой. «Столовую у нас арендуют, она не принадлежит колледжу. Пояснения мы у столовой запросили. У меня есть сомнения в достоверности этой информации. Если это было приобретено в столовой колледжа, то почему тогда не обратились сразу к руководству столовой или в комиссию по работе столовой колледжа. К нам жалобы не поступали», — сказала и. о. директора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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