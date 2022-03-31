В курганском колледже в еде нашли насекомое. Фото

01 апреля 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

В соцсетях обсуждают еду с насекомым, купленную в курганском колледже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты Курганского базового медицинского колледжа нашли в сосиске, запеченной в тесте, насекомое. Фотография находки опубликована в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Вот такую вкуснятину дают в столовой КБМК в Заозерном», — говорится в посте анонимного автора, размещенном в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». На фотографии — сосиска в тесте, предположительно, с насекомым. Исполняющая обязанности директора Курганского базового медколледжа Татьяна Дерябина сообщила URA.RU, что запросила пояснение в столовой. «Столовую у нас арендуют, она не принадлежит колледжу. Пояснения мы у столовой запросили. У меня есть сомнения в достоверности этой информации. Если это было приобретено в столовой колледжа, то почему тогда не обратились сразу к руководству столовой или в комиссию по работе столовой колледжа. К нам жалобы не поступали», — сказала и. о. директора. В соцсетях появилось фото еды с насекомым, купленной, по данным автора, в столовой Курганского медколледжа фото: группа «Инцидент|Курган», соцсеть «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Студенты Курганского базового медицинского колледжа нашли в сосиске, запеченной в тесте, насекомое. Фотография находки опубликована в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Вот такую вкуснятину дают в столовой КБМК в Заозерном», — говорится в посте анонимного автора, размещенном в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». На фотографии — сосиска в тесте, предположительно, с насекомым. Исполняющая обязанности директора Курганского базового медколледжа Татьяна Дерябина сообщила URA.RU, что запросила пояснение в столовой. «Столовую у нас арендуют, она не принадлежит колледжу. Пояснения мы у столовой запросили. У меня есть сомнения в достоверности этой информации. Если это было приобретено в столовой колледжа, то почему тогда не обратились сразу к руководству столовой или в комиссию по работе столовой колледжа. К нам жалобы не поступали», — сказала и. о. директора.