Управляющая компания компенсировала ущерб, который причинил их сотрудник Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Работник управляющей компании «Атланта» в Тарко-Сале (ЯНАО) разбил окно в жилой квартире многоэтажного дома, когда очищал крышу подъезда от снега. Об этом сообщила местная жительница, записав видео, которое разместили в telegram-канале «Тарко-Сале онлайн».

«Будьте осторожны. Вот так у нас чистят снег с крыш. Вовремя ничего не делают, а когда уже все заледенело, начинается уборка. И в итоге лед ломает нам окна. Чистильщик снега пообещал зайти и закрыть окно, чтобы мы не замерзли ночью, а сам куда-то убежал», — комментирует женщина.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии Пуровского района, проблему удалось решить незамедлительно. Компания оплатила ущерб, который причинил их сотрудник. «Действительно произошло повреждение окна при производстве работ по очистке козырька над входной группой дома. Ситуация управляющей компанией „Атланта“ была разрешена незамедлительно с хозяином квартиры, проведена оплата на изготовление нового стеклопакета», — подчеркнули в администрации.

Ранее сообщалось, что в Тарко-Сале с крыши дома по адресу мкр. Комсомольский, 13 на женщину с ребенком упала снежная глыба. Ситуацию взял на контроль Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района, специалисты проведут разбирательства по этому случаю.