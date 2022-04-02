Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплаты на покупку муки

04 апреля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Чтобы получить выплату, пекари должны продавать хлеб жителям ЯНАО по цене не выше средней Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Предприниматели ЯНАО, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, получат единовременную выплату на покупку муки. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В этом году юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, могут рассчитывать на предоставление единовременных выплат для приобретения муки. Правительство автономного округа рассматривает возможность внесения изменений в региональное постановление, дающее право муниципальным образованиям авансировать производителей хлеба для приобретения ими муки», — отметили в пресс-службе. Выплаты планирую произвести в рамках госпрограммы «Развитие АПК». Главным условием для получения денег станет продажа хлеба жителям округа по цене не выше средней рекомендованной стоимости по ЯНАО. В 2022 году она составляет 63 рубля 55 копеек за килограмм. «Такая мера поможет предпринимателям преодолеть экономические сложности, связанные с ростом цен, сформировать запасы муки без необходимости привлечения кредитов», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее сообщалось, что бизнесменам в ЯНАО помогут запустить четыре многомиллионных инвестиционных проекта, которые обеспечат новые рабочие места. Планируется, что благодаря успешной реализации в округе также появятся торговые центры и туристический комплекс. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Предприниматели ЯНАО, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, получат единовременную выплату на покупку муки. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В этом году юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, могут рассчитывать на предоставление единовременных выплат для приобретения муки. Правительство автономного округа рассматривает возможность внесения изменений в региональное постановление, дающее право муниципальным образованиям авансировать производителей хлеба для приобретения ими муки», — отметили в пресс-службе. Выплаты планирую произвести в рамках госпрограммы «Развитие АПК». Главным условием для получения денег станет продажа хлеба жителям округа по цене не выше средней рекомендованной стоимости по ЯНАО. В 2022 году она составляет 63 рубля 55 копеек за килограмм. «Такая мера поможет предпринимателям преодолеть экономические сложности, связанные с ростом цен, сформировать запасы муки без необходимости привлечения кредитов», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее сообщалось, что бизнесменам в ЯНАО помогут запустить четыре многомиллионных инвестиционных проекта, которые обеспечат новые рабочие места. Планируется, что благодаря успешной реализации в округе также появятся торговые центры и туристический комплекс.