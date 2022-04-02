02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплаты на покупку муки

© Служба новостей «URA.RU»
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7 агропромышленная выставка Курган, хлеб
Чтобы получить выплату, пекари должны продавать хлеб жителям ЯНАО по цене не выше средней Фото:

Предприниматели ЯНАО, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, получат единовременную выплату на покупку муки. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В этом году юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, могут рассчитывать на предоставление единовременных выплат для приобретения муки. Правительство автономного округа рассматривает возможность внесения изменений в региональное постановление, дающее право муниципальным образованиям авансировать производителей хлеба для приобретения ими муки», — отметили в пресс-службе.

Выплаты планирую произвести в рамках госпрограммы «Развитие АПК». Главным условием для получения денег станет продажа хлеба жителям округа по цене не выше средней рекомендованной стоимости по ЯНАО. В 2022 году она составляет 63 рубля 55 копеек за килограмм. «Такая мера поможет предпринимателям преодолеть экономические сложности, связанные с ростом цен, сформировать запасы муки без необходимости привлечения кредитов», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бизнесменам в ЯНАО помогут запустить четыре многомиллионных инвестиционных проекта, которые обеспечат новые рабочие места. Планируется, что благодаря успешной реализации в округе также появятся торговые центры и туристический комплекс.

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Предприниматели ЯНАО, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, получат единовременную выплату на покупку муки. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В этом году юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, могут рассчитывать на предоставление единовременных выплат для приобретения муки. Правительство автономного округа рассматривает возможность внесения изменений в региональное постановление, дающее право муниципальным образованиям авансировать производителей хлеба для приобретения ими муки», — отметили в пресс-службе. Выплаты планирую произвести в рамках госпрограммы «Развитие АПК». Главным условием для получения денег станет продажа хлеба жителям округа по цене не выше средней рекомендованной стоимости по ЯНАО. В 2022 году она составляет 63 рубля 55 копеек за килограмм. «Такая мера поможет предпринимателям преодолеть экономические сложности, связанные с ростом цен, сформировать запасы муки без необходимости привлечения кредитов», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее сообщалось, что бизнесменам в ЯНАО помогут запустить четыре многомиллионных инвестиционных проекта, которые обеспечат новые рабочие места. Планируется, что благодаря успешной реализации в округе также появятся торговые центры и туристический комплекс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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