Россия прекратила закачку газа в крупнейшее хранилище Германии

05 апреля 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

«Газпром» прекратил закачку газа на хранилище «Реден» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Газпром» прекратила отбор и закачку газа на крупнейшем хранилище в Германии «Реден». Об этом сообщил оператор поземного хранилища Astora компании «Газпром Германия». «По данным оператора Astora, в 7.00 1 апреля любые работы по закачке или отбору газа в хранилище „Реден“ остановились. До этого ПХГ находилось в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии», — пишет агентство EADaily. Издание отмечает, что активные запасы на 4 апреля достигли 21 миллионов кубометров в сутки. «Реден» является крупнейшим хранилищем в Германии, его запасы могут составлять до 3,9 млрд кубометров, сообщает «Федеральное агентство новостей». В конце марта «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania GmbH, которое было их дочерним предприятием. Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщал, что компания перешла под временное управление Федерального сетевого агентства, передает Nation News. По его словам, выход «Газпрома» из немецкого дочернего предприятия не был одобрен правительством Германии, что нарушает закон о внешней торговле. Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщала, что Минфин Германии обсуждает вопрос национализации «дочки» «Газпрома». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания «Газпром» прекратила отбор и закачку газа на крупнейшем хранилище в Германии «Реден». Об этом сообщил оператор поземного хранилища Astora компании «Газпром Германия». «По данным оператора Astora, в 7.00 1 апреля любые работы по закачке или отбору газа в хранилище „Реден“ остановились. До этого ПХГ находилось в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии», — пишет агентство EADaily. Издание отмечает, что активные запасы на 4 апреля достигли 21 миллионов кубометров в сутки. «Реден» является крупнейшим хранилищем в Германии, его запасы могут составлять до 3,9 млрд кубометров, сообщает «Федеральное агентство новостей». В конце марта «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania GmbH, которое было их дочерним предприятием. Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщал, что компания перешла под временное управление Федерального сетевого агентства, передает Nation News. По его словам, выход «Газпрома» из немецкого дочернего предприятия не был одобрен правительством Германии, что нарушает закон о внешней торговле. Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщала, что Минфин Германии обсуждает вопрос национализации «дочки» «Газпрома».