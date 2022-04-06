В ЯНАО впервые установят льготные тарифы на перевозки

Проезд между населенными пунктами будет стоить не дороже 500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для жителей Надыма, поселка Правохеттинский и поселка городского типа Пангоды в ЯНАО власти установят льготные тарифы на проезд между этими муниципалитетами. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства ЯНАО.

«Данные тарифы устанавливаются впервые. Размер тарифов согласовывается с учетом суммы бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных для субсидирования данных перевозок», — говорится в пояснение пресс-службы губернатора региона к проекту документа.

Льготные тарифы будут доступны по двум направлениям. По маршруту Надым—Пангоды—Надым — стоимость 500 рублей за пассажира. По участку маршрута Надым—Правохеттинский—Надым — стоимость 250 рублей за человека.

Ранее власти установили льготные тарифы на авиаперевозки между еще несколькими муниципалитетами Надымского района. Самый дешевый перелет стоит 1866 рублей от Нори до Ныды.