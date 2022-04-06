В ЯНАО впервые установят льготные тарифы на перевозки

Для жителей Надыма, поселка Правохеттинский и поселка городского типа Пангоды в ЯНАО власти установят льготные тарифы на проезд между этими муниципалитетами. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства ЯНАО.
«Данные тарифы устанавливаются впервые. Размер тарифов согласовывается с учетом суммы бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных для субсидирования данных перевозок», — говорится в пояснение пресс-службы губернатора региона к проекту документа.
Льготные тарифы будут доступны по двум направлениям. По маршруту Надым—Пангоды—Надым — стоимость 500 рублей за пассажира. По участку маршрута Надым—Правохеттинский—Надым — стоимость 250 рублей за человека.
Ранее власти установили льготные тарифы на авиаперевозки между еще несколькими муниципалитетами Надымского района. Самый дешевый перелет стоит 1866 рублей от Нори до Ныды.
Для жителей Надыма, поселка Правохеттинский и поселка городского типа Пангоды в ЯНАО власти установят льготные тарифы на проезд между этими муниципалитетами. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства ЯНАО. «Данные тарифы устанавливаются впервые. Размер тарифов согласовывается с учетом суммы бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных для субсидирования данных перевозок», — говорится в пояснение пресс-службы губернатора региона к проекту документа. Льготные тарифы будут доступны по двум направлениям. По маршруту Надым—Пангоды—Надым — стоимость 500 рублей за пассажира. По участку маршрута Надым—Правохеттинский—Надым — стоимость 250 рублей за человека. Ранее власти установили льготные тарифы на авиаперевозки между еще несколькими муниципалитетами Надымского района. Самый дешевый перелет стоит 1866 рублей от Нори до Ныды.