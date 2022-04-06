06 апреля 2022
05 апреля 2022

В ЯНАО впервые установят льготные тарифы на перевозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы УрФО в Кургане. Презентация техники курганских предприятий., салон автобуса
Проезд между населенными пунктами будет стоить не дороже 500 рублей Фото:

Для жителей Надыма, поселка Правохеттинский и поселка городского типа Пангоды в ЯНАО власти установят льготные тарифы на проезд между этими муниципалитетами. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства ЯНАО.

«Данные тарифы устанавливаются впервые. Размер тарифов согласовывается с учетом суммы бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных для субсидирования данных перевозок», — говорится в пояснение пресс-службы губернатора региона к проекту документа.

Льготные тарифы будут доступны по двум направлениям. По маршруту Надым—Пангоды—Надым — стоимость 500 рублей за пассажира. По участку маршрута Надым—Правохеттинский—Надым — стоимость 250 рублей за человека.

Ранее власти установили льготные тарифы на авиаперевозки между еще несколькими муниципалитетами Надымского района. Самый дешевый перелет стоит 1866 рублей от Нори до Ныды.

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Для жителей Надыма, поселка Правохеттинский и поселка городского типа Пангоды в ЯНАО власти установят льготные тарифы на проезд между этими муниципалитетами. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства ЯНАО. «Данные тарифы устанавливаются впервые. Размер тарифов согласовывается с учетом суммы бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных для субсидирования данных перевозок», — говорится в пояснение пресс-службы губернатора региона к проекту документа. Льготные тарифы будут доступны по двум направлениям. По маршруту Надым—Пангоды—Надым — стоимость 500 рублей за пассажира. По участку маршрута Надым—Правохеттинский—Надым — стоимость 250 рублей за человека. Ранее власти установили льготные тарифы на авиаперевозки между еще несколькими муниципалитетами Надымского района. Самый дешевый перелет стоит 1866 рублей от Нори до Ныды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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