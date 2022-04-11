Руководство отказывается комментировать сообщения жителей в социальных сетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Управляющие компании из города Лабытнанги (ЯНАО) ООО «ПРЕСТИЖ» и ООО «АЛЬФА ГРУПП» отказываются отвечать на жалобы жителей в социальных сетях. Руководство кампании прикрывает свое решение антироссийским информационным давлением от стран Запада.

«Мы никаких комментариев давать в социальных сетях не будем и темам из социальных сетей не будем. Социальные сети придумали наши западные „враги“ с целью градации и разложение нравственности у населения России, а так же для подрыва ее изнутри», — сообщил URA.RU владелец компаний Сергей Зуев.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия города Лабытнанги (ЯНАО) обвинила ООО «Альфа Групп» в халатности при обслуживании закрепленных территорий. А также до этого другая управляющую компанию, ООО «Престиж» была обвинена в том, что она не справляется со своими обязанностями по обслуживанию домов. Жители города жалуются на плохое качество работы и многочисленные проблемы с домами и придомовыми территориями закрепленными за управляющими компаниями. В компании заявили, что ООО «Престиж» выполняет возложенные на себя обязательства качественно и в установленные сроки.