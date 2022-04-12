Кудрин: снижение ВВП России составит больше 10%

В Счетной палате сделали прогноз по ВВП России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Официальный прогноз снижения ВВП (внутреннего валового продукта) России в 2022 году — больше 10%. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин по время выступления на заседании бюджетного комитета Совета Федерации с отчетом о работе своего ведомства.

«Минфин и Минэкономразвития оценивают прогноз снижения ВВП в этом году. Он, безусловно, будет снижаться — официально прогноз будет больше 10% снижения», — заявил Кудрин. По его словам, снижение повлияет на доходы регионов, но федеральный бюджет окажет им необходимую помощь. В связи с ухудшением прогноза по ВВП Минфин проводит перераспределение расходов внутри бюджета, отметил Кудрин.

Ранее Всемирный банк заявил, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. В связи с этим для защиты экономики РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.