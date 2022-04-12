ВСУ ранили журналистку «Первого канала» под Мариуполем

Корреспондент находится в госпитале под наблюдением медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова, работавшая над репортажем в зоне боевых действий на Украине, попала под обстрел ВСУ и была ранена. Ей вкололи противошоковое средство и эвакуировали в госпиталь. Остальные члены съемочной группы не пострадали.

«Я уже в Донецке, сделали множество снимков [ноги], врачи продолжают извлекать осколки. Сейчас все хорошо», — сообщила корреспондент, информация содержится в telegram-канале «Первый канал. Новости».

Отмечается также, что ранения могли бы быть серьезнее, если бы ее не закрыли собой российские военные, которые теперь тоже находятся в госпитале. Репортаж журналистка передала уже из медицинского учреждения, дополняет MK.RU . В зоне проведения спецоперации РФ на Украине во время обстрела работали сразу несколько съемочных групп, добавляет RT.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. 8 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе, погибло 50 человек.

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