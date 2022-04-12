Лукашенко назвал Бучу британской спецоперацией

12 апреля 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Лукашенко обещал предоставить материалы расследования произошешего в Буче Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Произошедшее в Буче является британской спецоперацией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он обещал предоставить материалы расследования операции. «Мы сегодня подробно обсуждали „психологическую спецоперацию“ в Буче, которую провели англичане. Если вам надо адреса, пароли, явки, на чем приехали, то ФСБ РФ может предоставить эту информацию, если нет, то мы можем в этом плане помочь», — заявил Лукашенко на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Ранее ряд западных и украинских СМИ сообщил о массовых убийствах в городе Буче Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предоставил доказательства этого, передает «Национальная служба новостей». Европейские политики также усомнились в том, что обвинения России в произошедшем в Буче на чем-то основаны, напоминает телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Произошедшее в Буче является британской спецоперацией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он обещал предоставить материалы расследования операции. «Мы сегодня подробно обсуждали „психологическую спецоперацию“ в Буче, которую провели англичане. Если вам надо адреса, пароли, явки, на чем приехали, то ФСБ РФ может предоставить эту информацию, если нет, то мы можем в этом плане помочь», — заявил Лукашенко на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Ранее ряд западных и украинских СМИ сообщил о массовых убийствах в городе Буче Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предоставил доказательства этого, передает «Национальная служба новостей». Европейские политики также усомнились в том, что обвинения России в произошедшем в Буче на чем-то основаны, напоминает телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.