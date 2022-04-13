В Екатеринбурге у мигрантов проверили знание русского языка

Тест TruD прошел 9 апреля одновременно с основным Тотальным диктантом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Иностранцев, изучающих русский язык в учебных заведениях Екатеринбурга, проверили на знание русского языка. Свои знания иностранцы опробовали на «Тотальном диктанте». Для них существует специальная версия Тотального диктанта — тест TruD. Об этом рассказал председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов образовательной акции «Тотальный диктант» в 2022 году.

Тест TruD создается на основе текста автора и включает две части: девять тестовых заданий и небольшой диктант.

«Тест TruD прошел 9 апреля одновременно с основным „Тотальным диктантом“. Принять участие в нем можно было как офлайн (на площадках в своем городе), так и онлайн. Всего в этом году в Екатеринбурге в версии Тотального диктанта — тест TruD приняли участие 350 иностранных граждан», — отметил Баталов в пресс-центре ТАСС-Урал.

Агентство «URA.RU» поддержало международный проект «Тотальный диктант» — в трех городах Уральского федерального округа — Екатеринбурге, Тюмени и Кургане — журналисты агентства диктовали текст участникам, желавшим проверить свою грамотность. В столице Среднего Урала — в Уральском федеральном университете — текст читал шеф-редактор агентства Иван Некрасов.