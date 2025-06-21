Губернатор Свердловской области Денис Паслер 22 июня обратился к жителям региона с посланием в День памяти и скорби, напомнив о трагических событиях начала Великой Отечественной войны. Заявление губернатор выложил в своем telegram-канале.
«Сколько бы ни минуло лет, мы всегда будем помнить о дне, когда началась Великая Отечественная война. В истории нашей страны нет более скорбной даты, чем 22 июня 1941 года. ... Каждый год 22 июня в Свердловской области, как и во всех регионах России, зажигаются свечи в память о тех, кто погиб в бою или от ран в госпиталях, кто был замучен в концлагерях или умер от голода в блокадном Ленинграде, кто не жалел себя у заводского станка, кто сумел выдержать все тяготы войны и принес долгожданный мир», — отметил Паслер.
Губернатор подчеркнул, что война унесла жизни 27 миллионов человек, разрушила десятки тысяч городов и сел, разлучила семьи и изменила судьбы миллионов граждан. Он также добавил, что сохранение исторической правды о войне и недопущение искажения ее уроков особенно важно в современных условиях. Паслер призвал уральцев к единству и патриотизму и выразил благодарность ветеранам войны и тыла.
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