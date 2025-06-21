Появился первый комментарий серовчанина, в чьей квартире взорвался газ

В квартире жителя Серова, где взорвался газ, ранее не было никаких проблем с оборудованием. Об этом журналистам рассказал сам пострадавший.
«Все было хорошо. Я с утра проснулся, газом пахло дома, чайник включил, и вот. Я один живу, у меня никого нет. Походу, у всех двери повыбивало», — поделился мужчина. Его слова публикует «Канал-С».
Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 июня в 9:24 на пятом этаже жилого дома в Серове. В результате ЧП оказались разрушены две квартиры, пострадала стена дома. Владелец квартиры госпитализирован с 50% ожогами тела, решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Екатеринбурге. Также пострадало еще три жильца, один из них — ребенок. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, прокуратура, следственный комитет и глава городского округа Василий Сизиков. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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