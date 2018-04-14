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14 апреля 2018
17:48  14 апреля 2018 0

«URA.RU» организовало на Урале одно их самых главных событий этой весны. «У нас точно были победители!» ФОТО

Тотальный диктант 2018.
Шеф-редактор «URA.RU», прочитав диктант, признался, что получил массу удовольствия от процессаФото: Марина Молдавская © URA.RU

Информагентство «URA.RU» стало одним из организаторов международного проекта «Тотальный диктант». Акция по проверке грамотности для всех желающих прошла в субботу, 14 апреля, в трех городах УрФО — Екатеринбурге, Тюмени и Кургане.

В столице Среднего Урала текст диктанта читал шеф-редактор агентства Иван Некрасов. Испытание для любителей грамотности прошло в Уральском федеральном университете. Примечательно, что мест для всех желающих пройти испытание не хватало. Сначала в зал принесли дополнительные столы, а потом шеф агентства решил читать диктант, стоя за кафедрой, и уступил свой стол участникам «тотальной» проверки. Сам Иван Некрасов по итогам акции отозвался о ней позитивно.

Тотальный диктант 2018. "Диктатор" Иван Некрасов., тотальный диктант 2018
В Екатеринбурге едва хватило места всем желающим
Фото: Марина Молдавская © URA.RU

«Уверен, что в нашей аудитории был победитель тотального диктанта, — поделился первыми впечатлениями шеф-редактор „URA.RU“. — Благодарен всем участникам за любовь к русскому языку, за доверие агентству в организации „Тотального диктанта“».

Как признались в беседе с корреспондентом агентства уральцы, пришедшие на диктант, половина из них — опытные участники, однако были и новички. Три человека приехали из Уфы и после мероприятия отправились изучать Екатеринбург. Аудитория на проверку грамотности собралась крайне разношерстная. Диктант решились написать как пенсионеры, так и студенты. При этом все участники вели себя дисциплинированно — писали сами за себя, не подглядывая в листы соседей.

Тотальный диктант 2018. Курган, бояркина анна, тотальный диктант 2018
Анна Бояркина призналась, что впервые была «диктатором» и получила позитивный опыт
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане проверить свою грамотность вместе с «URA.RU» любители русского языка пришли в филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Читать диктант здесь вызвалась корреспондент агентства Анна Бояркина.

В аудитории собралось около 40 человек, при этом не меньше половины — студенты, но были люди и постарше. «Все прошло очень живо, весело. Я первый раз была „диктатором“, вспомнились студенческие годы. У меня только позитивные впечатления!» — рассказала Бояркина.

В Тюмени акция прошла на площадке Тюменского государственного университета, в Институте социально-гуманитарных наук. Текст читал журналист «URA.RU» Дмитрий Ткачук.

Тотальный диктант 2018.Тюмень, Дмитрий Ткачук
Дмитрий Ткачук отметил дружественную обстановку, которая царила на площадке
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Аудиторию заняли 24 человека, в основном школьники и студенты, однако пришли и более «зрелые» участники в возрасте от 35 до 65 лет. «Все прошло хорошо, в дружественной обстановке. Однажды я допустил ошибку — добавил лишнюю частицу „бы“, но тут же исправился, и народ с улыбкой мне ее простил», — признался Ткачук.

Акция «Тотальный диктант» сегодня прошла в 15-й раз, почти в тысяче городов России и мира, а также в горах Кавказа, на полярных станциях в Антарктиде и на международной космической станции.

Вместе с журналистами «URA.RU» дикторами стали известные ведущие, актеры, писатели и звезды шоу-бизнеса. Автором текста для «Тотального диктанта» каждый год становится известный российский писатель. В 2018-м им стала Гузель Яхина («Зулейха открывает глаза», роман переведен на 16 языков), чья вторая книга выходит в мае.

Тотальный диктант 2018. "Диктатор" Иван Некрасов., некрасов иван, тотальный диктант 2018
Фото: Марина Молдавская © URA.RU
Тотальный диктант 2018. "Диктатор" Иван Некрасов., тотальный диктант 2018
Фото: Марина Молдавская © URA.RU
Тотальный диктант 2018. "Диктатор" Иван Некрасов., тотальный диктант 2018
Фото: Марина Молдавская © URA.RU
Тотальный диктант 2018. Курган, молодежь, тотальный диктант 2018, студенты
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Тотальный диктант 2018. Курган, молодежь, тотальный диктант 2018, студенты
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Тотальный диктант 2018. Курган, ручка, молодежь, тотальный диктант 2018, студенты, ура ру, ura ru
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Тотальный диктант 2018. Курган, тотальный диктант 2018
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Тотальный диктант 2018.Тюмень, тотальный диктант 2018
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU
Тотальный диктант 2018.Тюмень, тотальный диктант 2018
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU
Тотальный диктант 2018.Тюмень
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU
Тотальный диктант 2018.Тюмень
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.RU»
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