Два школьника на электросамокате устроили ДТП с легковушкой. Фото

В результате ДТП с самокатчиком в Екатеринбурге несовершеннолетний сломал ногу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростки ехали вдвоем на одном самокате
Подростки ехали вдвоем на одном самокате Фото:

В Екатеринбурге молодые ребята ехали на футбольное поле на одном электросамокате. При повороте на перекрестке они не уступили дорогу автомобилисту. В результате аварии пассажира самоката доставили в больницу со сломанной ногой, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир прокатного электросамоката, с переломом ноги доставлен в детскую больницу № 9, для оказания необходимой медицинской помощи», — заявили в ГИБДД. Водитель Chevrolet Lacetti пояснил, что ехал со скоростью 30 километров в час, как вдруг слева вылетели подростки на самокате.

Оба водителя были трезвы во время аварии. Сейчас в Госавтоинспекции ведут разбирательство по данному делу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге молодые ребята ехали на футбольное поле на одном электросамокате. При повороте на перекрестке они не уступили дорогу автомобилисту. В результате аварии пассажира самоката доставили в больницу со сломанной ногой, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир прокатного электросамоката, с переломом ноги доставлен в детскую больницу № 9, для оказания необходимой медицинской помощи», — заявили в ГИБДД. Водитель Chevrolet Lacetti пояснил, что ехал со скоростью 30 километров в час, как вдруг слева вылетели подростки на самокате. Оба водителя были трезвы во время аварии. Сейчас в Госавтоинспекции ведут разбирательство по данному делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...