В Екатеринбурге молодые ребята ехали на футбольное поле на одном электросамокате. При повороте на перекрестке они не уступили дорогу автомобилисту. В результате аварии пассажира самоката доставили в больницу со сломанной ногой, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир прокатного электросамоката, с переломом ноги доставлен в детскую больницу № 9, для оказания необходимой медицинской помощи», — заявили в ГИБДД. Водитель Chevrolet Lacetti пояснил, что ехал со скоростью 30 километров в час, как вдруг слева вылетели подростки на самокате.
Оба водителя были трезвы во время аварии. Сейчас в Госавтоинспекции ведут разбирательство по данному делу.
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