21 июня 2025

В Екатеринбурге на Плотинке появилась огромная свеча. Фото, видео

В Екатеринбурге появилась инсталляция в память о Великой Отечественной войне
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди приходят к ротонде, чтобы поставить свечи
Люди приходят к ротонде, чтобы поставить свечи Фото:

В центре Екатеринбурга появилась масштабная инсталляция — в ротонде на Плотинке, которая из-за декораций стала похожа на лампаду, поставили огромную свечу. Акция приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны. Фотографиями и видео мемориала делятся очевидцы.

«Ротонда теперь напоминает лампаду, на окнах которой изображены силуэты первых мгновений войны. Каждый может дополнить мемориал, поставив свою свечу памяти», — передает telegram-канал «Екатеринбург LIVE».

Декорации появились ночью 22 июня, в День памяти и скорби. Уже с раннего утра горожане приходят к мемориалу, чтобы зажечь свечи, присоединяясь к всероссийской акции памяти.

Фото:

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В центре Екатеринбурга появилась масштабная инсталляция — в ротонде на Плотинке, которая из-за декораций стала похожа на лампаду, поставили огромную свечу. Акция приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны. Фотографиями и видео мемориала делятся очевидцы. «Ротонда теперь напоминает лампаду, на окнах которой изображены силуэты первых мгновений войны. Каждый может дополнить мемориал, поставив свою свечу памяти», — передает telegram-канал «Екатеринбург LIVE». Декорации появились ночью 22 июня, в День памяти и скорби. Уже с раннего утра горожане приходят к мемориалу, чтобы зажечь свечи, присоединяясь к всероссийской акции памяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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