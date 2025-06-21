В центре Екатеринбурга появилась масштабная инсталляция — в ротонде на Плотинке, которая из-за декораций стала похожа на лампаду, поставили огромную свечу. Акция приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны. Фотографиями и видео мемориала делятся очевидцы.
«Ротонда теперь напоминает лампаду, на окнах которой изображены силуэты первых мгновений войны. Каждый может дополнить мемориал, поставив свою свечу памяти», — передает telegram-канал «Екатеринбург LIVE».
Декорации появились ночью 22 июня, в День памяти и скорби. Уже с раннего утра горожане приходят к мемориалу, чтобы зажечь свечи, присоединяясь к всероссийской акции памяти.
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