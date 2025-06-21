Екатеринбуржец с топором крушит автомобили в Академе

В Академическом районе Екатеринбурга заметили мужчину, который ходит с топором по парковке и портит машины. От его рук уже пострадало несколько автовладельцев. Информацию об этом URA.RU подтвердили в городской полиции.
«Заявления от автовладельцев зарегистрированы в отделе полиции №8. По факту инцидента проводится проверка. Личность мужчины устанавливается», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге мужчина с топором бегал за детьми. Инцидент произошел в мае. Пьяный житель города кидался на подростков, которые снимали его. Также мужчина проявлял агрессию к детям, которые гуляли неподалеку.
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