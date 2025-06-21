21 июня 2025

Екатеринбуржец с топором крушит автомобили в Академе

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция начала поиск хулигана с топором
Полиция начала поиск хулигана с топором Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга заметили мужчину, который ходит с топором по парковке и портит машины. От его рук уже пострадало несколько автовладельцев. Информацию об этом URA.RU подтвердили в городской полиции.

«Заявления от автовладельцев зарегистрированы в отделе полиции №8. По факту инцидента проводится проверка. Личность мужчины устанавливается», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с топором бегал за детьми. Инцидент произошел в мае. Пьяный житель города кидался на подростков, которые снимали его.  Также мужчина проявлял агрессию к детям, которые гуляли неподалеку.

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В Академическом районе Екатеринбурга заметили мужчину, который ходит с топором по парковке и портит машины. От его рук уже пострадало несколько автовладельцев. Информацию об этом URA.RU подтвердили в городской полиции. «Заявления от автовладельцев зарегистрированы в отделе полиции №8. По факту инцидента проводится проверка. Личность мужчины устанавливается», — сообщили в ведомстве. Ранее в Екатеринбурге мужчина с топором бегал за детьми. Инцидент произошел в мае. Пьяный житель города кидался на подростков, которые снимали его.  Также мужчина проявлял агрессию к детям, которые гуляли неподалеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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