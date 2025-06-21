21 июня 2025

В Екатеринбурге жители многоэтажки оказались заперты в доме из-за домофона. Видео

Жильцов дома в Екатеринбурге заблокировали в квартирах из-за сломанного домофона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сначала в доме сломался домофон, а затем лифт
Сначала в доме сломался домофон, а затем лифт Фото:

В Екатеринбурге жители дома на улице Счастливая, 16 в микрорайоне Солнечный оказались заблокированы в своих квартирах из-за сломанного домофона и лифта. С 21 июня люди не могут свободно покидать подъезд, а управляющая компания не реагирует, делятся жители в соцсетях.

" В микрорайоне Солнечный, улица Счастливая 16, второй день жители заблокированы в своих квартирах, так как домофон не работает, магнит заблокирован и не открываются двери. Управляющая Компания Солнечный разводит руками и говорят ожидайте выезд специалистов, обещания ждём с 21 июня с 18:00", — поделился жилец в telegram-канале "Злой Екатеринбург".

Позже дверь подъезда все-таки открыли, но внутрь попали дети, которые по неосторожности сломали лифт. На вопрос о возможности выхода на улицу с детской коляской представители управляющей компании ответили, что можно спускать коляску по лестнице вручную, поскольку лифт работает. При этом на обращения жильцов компания длительное время не отвечает.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге жители дома на улице Счастливая, 16 в микрорайоне Солнечный оказались заблокированы в своих квартирах из-за сломанного домофона и лифта. С 21 июня люди не могут свободно покидать подъезд, а управляющая компания не реагирует, делятся жители в соцсетях. " В микрорайоне Солнечный, улица Счастливая 16, второй день жители заблокированы в своих квартирах, так как домофон не работает, магнит заблокирован и не открываются двери. Управляющая Компания Солнечный разводит руками и говорят ожидайте выезд специалистов, обещания ждём с 21 июня с 18:00", — поделился жилец в telegram-канале "Злой Екатеринбург". Позже дверь подъезда все-таки открыли, но внутрь попали дети, которые по неосторожности сломали лифт. На вопрос о возможности выхода на улицу с детской коляской представители управляющей компании ответили, что можно спускать коляску по лестнице вручную, поскольку лифт работает. При этом на обращения жильцов компания длительное время не отвечает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...