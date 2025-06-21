В Екатеринбурге жители дома на улице Счастливая, 16 в микрорайоне Солнечный оказались заблокированы в своих квартирах из-за сломанного домофона и лифта. С 21 июня люди не могут свободно покидать подъезд, а управляющая компания не реагирует, делятся жители в соцсетях.
" В микрорайоне Солнечный, улица Счастливая 16, второй день жители заблокированы в своих квартирах, так как домофон не работает, магнит заблокирован и не открываются двери. Управляющая Компания Солнечный разводит руками и говорят ожидайте выезд специалистов, обещания ждём с 21 июня с 18:00", — поделился жилец в telegram-канале "Злой Екатеринбург".
Позже дверь подъезда все-таки открыли, но внутрь попали дети, которые по неосторожности сломали лифт. На вопрос о возможности выхода на улицу с детской коляской представители управляющей компании ответили, что можно спускать коляску по лестнице вручную, поскольку лифт работает. При этом на обращения жильцов компания длительное время не отвечает.
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