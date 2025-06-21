21 июня 2025

В Свердловской области живодер задушил собственную кошку на улице

В Свердловской области задержали мужчину, который задушил свою кошку
© Служба новостей «URA.RU»
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Живодер признался, что убил кошку, когда был пьян.
Живодер признался, что убил кошку, когда был пьян. Фото:

В Свердловской области полицейские задержали жителя Красноуфимска, который задушил свою кошку, а затем выбросил ее тело в мусорный контейнер. О происшествии сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена публикация, в которой сообщалось о том, что мужчина задушил собственную кошку, а затем выкинул ее в мусорный бак в Свердловской области. Полицейскими злоумышленник установлен и задержан. Им оказался ранее судимый житель города Красноуфимск», — рассказала Волк в своем telegram-канале.

Он пояснил, что противоправные действия совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи выясняют детали инцидента и опрашивают возможных свидетелей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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В Свердловской области полицейские задержали жителя Красноуфимска, который задушил свою кошку, а затем выбросил ее тело в мусорный контейнер. О происшествии сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк. «Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена публикация, в которой сообщалось о том, что мужчина задушил собственную кошку, а затем выкинул ее в мусорный бак в Свердловской области. Полицейскими злоумышленник установлен и задержан. Им оказался ранее судимый житель города Красноуфимск», — рассказала Волк в своем telegram-канале. Он пояснил, что противоправные действия совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи выясняют детали инцидента и опрашивают возможных свидетелей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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