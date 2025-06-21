В Свердловской области живодер задушил собственную кошку на улице

В Свердловской области полицейские задержали жителя Красноуфимска, который задушил свою кошку, а затем выбросил ее тело в мусорный контейнер. О происшествии сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк.
«Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена публикация, в которой сообщалось о том, что мужчина задушил собственную кошку, а затем выкинул ее в мусорный бак в Свердловской области. Полицейскими злоумышленник установлен и задержан. Им оказался ранее судимый житель города Красноуфимск», — рассказала Волк в своем telegram-канале.
Он пояснил, что противоправные действия совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи выясняют детали инцидента и опрашивают возможных свидетелей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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