Силовики приехали после начала мероприятия (архивное фото)
В баре Syndrome в Екатеринбурге силовики устроили проверку во время панк-вечеринки. Сотрудники полиции остановили мероприятие. Об этом сообщают гости тусовки.
«В 19:00 стартовала тематическая панк-тусовка, а где-то в 21:00 на площадку нагрянула полиция», — передает слова очевидца telegram-канал «Свет Екатеринбург». В этот вечер в баре должны были выступить местные панк-рок группы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в городское УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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