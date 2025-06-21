21 июня 2025
20 июня 2025

Полиция устроила проверку в одном из баров Екатеринбурга. Видео

В бар Syndrome в Екатеринбурге приехали силовики с проверкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики приехали после начала мероприятия (архивное фото)
Силовики приехали после начала мероприятия (архивное фото) Фото:

В баре Syndrome в Екатеринбурге силовики устроили проверку во время панк-вечеринки. Сотрудники полиции остановили мероприятие. Об этом сообщают гости тусовки.

«В 19:00 стартовала тематическая панк-тусовка, а где-то в 21:00 на площадку нагрянула полиция», — передает слова очевидца telegram-канал «Свет Екатеринбург». В этот вечер в баре должны были выступить местные панк-рок группы.

 Корреспондент URA.RU отправил запрос в городское УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В баре Syndrome в Екатеринбурге силовики устроили проверку во время панк-вечеринки. Сотрудники полиции остановили мероприятие. Об этом сообщают гости тусовки. «В 19:00 стартовала тематическая панк-тусовка, а где-то в 21:00 на площадку нагрянула полиция», — передает слова очевидца telegram-канал «Свет Екатеринбург». В этот вечер в баре должны были выступить местные панк-рок группы.  Корреспондент URA.RU отправил запрос в городское УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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