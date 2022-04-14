Пермячка отсудила у мэрии миллионы за аварийную комнату

Аварийное жилье попало в программу переселения на 2019—2025 годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми отсудила у администрации города 2,172 млн рублей за аварийную комнату. Трехэтажку, которой более 80 лет, опасной для проживания признали еще в 2012 году, сообщается в решении Мотовилихинского районного суда Перми.

«Взыскать с администрации г. Перми в пользу Масленниковой З. И. выкупную цену за комнату в трехкомнатной квартире № 6, общей площадью 30,7 кв. м., в том числе жилой площадью 22,3 кв. м., расположенной на 3-м этаже 3-этажного жилого дома в размере 2 172 300 рублей», — сообщается в документе на сайте суда. Изначально истец просила взыскать с властей за жилье 2 248 300 рублей.

Дом 1939 года постройки признали аварийным в 2012 году, распоряжение о его сносе было подписано в 2015 году, но в программу переселения здание попало только на период 2019—2025 годов. В сумму компенсации вошла рыночная стоимость комнаты с учетом убытков, доли земельного участка и непроизведенного капитального ремонта жилья.