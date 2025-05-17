Пермские аграрии провалили посевную из-за погоды

Сельхозпредприятия Прикамья к середине мая смогли засеять лишь 10% запланированных площадей из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил экс-министр сельского хозяйства, директор НИИСХ Иван Огородов.
«Погода внесла серьезные коррективы в полевые работы сельскохозяйственных предприятий. На данный момент засеяно всего 10% площадей от запланированных. К середине мая, как правило, сельхозпредприятия проходят экватор посевной», — пояснил собеседник «РБК-Пермь».
По словам эксперта, сложившаяся ситуация может сказаться на сроках завершения весенней кампании и поставит под угрозу выполнение планов по урожайности. Огородов добавил, региональные аграрии вынуждены корректировать графики работ и использовать все имеющиеся возможности для ускорения темпов сева при хорошей погоде.
Аномально холодная погода в Пермском крае наблюдалась с конца апреля, она сопровождалась обильными осадками, что осложнило ход полевых работ. По прогнозам аналитиков, майские температуры и общий фон позволят ускорить темпы сева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!