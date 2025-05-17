17 мая 2025

Пермские аграрии провалили посевную из-за погоды

Сельхозпредприятия Прикамья засеяли только 10% площадей из-за дождей и холодов
© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамские фермеры используют все имеющиеся возможности для ускорения темпов работы
Прикамские фермеры используют все имеющиеся возможности для ускорения темпов работы Фото:

Сельхозпредприятия Прикамья к середине мая смогли засеять лишь 10% запланированных площадей из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил экс-министр сельского хозяйства, директор НИИСХ Иван Огородов.

«Погода внесла серьезные коррективы в полевые работы сельскохозяйственных предприятий. На данный момент засеяно всего 10% площадей от запланированных. К середине мая, как правило, сельхозпредприятия проходят экватор посевной», — пояснил собеседник «РБК-Пермь».

По словам эксперта, сложившаяся ситуация может сказаться на сроках завершения весенней кампании и поставит под угрозу выполнение планов по урожайности. Огородов добавил, региональные аграрии вынуждены корректировать графики работ и использовать все имеющиеся возможности для ускорения темпов сева при хорошей погоде.

Аномально холодная погода в Пермском крае наблюдалась с конца апреля, она сопровождалась обильными осадками, что осложнило ход полевых работ. По прогнозам аналитиков, майские температуры и общий фон позволят ускорить темпы сева.

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Сельхозпредприятия Прикамья к середине мая смогли засеять лишь 10% запланированных площадей из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил экс-министр сельского хозяйства, директор НИИСХ Иван Огородов. «Погода внесла серьезные коррективы в полевые работы сельскохозяйственных предприятий. На данный момент засеяно всего 10% площадей от запланированных. К середине мая, как правило, сельхозпредприятия проходят экватор посевной», — пояснил собеседник «РБК-Пермь». По словам эксперта, сложившаяся ситуация может сказаться на сроках завершения весенней кампании и поставит под угрозу выполнение планов по урожайности. Огородов добавил, региональные аграрии вынуждены корректировать графики работ и использовать все имеющиеся возможности для ускорения темпов сева при хорошей погоде. Аномально холодная погода в Пермском крае наблюдалась с конца апреля, она сопровождалась обильными осадками, что осложнило ход полевых работ. По прогнозам аналитиков, майские температуры и общий фон позволят ускорить темпы сева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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