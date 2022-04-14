14 апреля 2022

Сенаторы от ЯНАО стали богаче

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, ледков григорий
Член Совфеда от ЯНАО Григорий Ледков заработал на 1,5 млн больше, чем годом ранее Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

В 2021 году сенаторы от Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко и Григорий Ледков увеличили свои доходы. Это следует из деклараций, опубликованных на сайте Совета Федерации 15 апреля.

«Декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Зленко Елены Геннадьевны … 6385685,52 рубля», — сообщается в декларации сенатора. Это не намного больше, чем годом ранее — в 2020 году сенатор заработала 6,32 млн рублей.

Чуть больше выросли доходы сенатора Григория Ледкова. Если в 2020 году он отчитался о заработке в 5,9 млн рублей, то в 2021 году его доходы выросли до 7,4 млн рублей.

В собственности Елены Зленко — жилой частный дом площадью более 252 кв.м, доли в двух квартирах, земля для садоводства, два гаража и автомобили Mitsubishi Pajero и Genesis. Кроме того, у нее есть две квартиры.

У Григория Ледкова в собственности жилой дом в 279 квадратных метров и доли в двух квартирах (74 и 62 кв. м.) На сенатора записаны сразу три автомобиля — «Нива» ВАЗ-2121, Toyota Land Cruiser и Honda Accord, а также моторная лодка, снегоход Expedition Ski-Doo TUV V-1300 и автоприцеп.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

В 2021 году сенаторы от Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко и Григорий Ледков увеличили свои доходы. Это следует из деклараций, опубликованных на сайте Совета Федерации 15 апреля. «Декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Зленко Елены Геннадьевны … 6385685,52 рубля», — сообщается в декларации сенатора. Это не намного больше, чем годом ранее — в 2020 году сенатор заработала 6,32 млн рублей. Чуть больше выросли доходы сенатора Григория Ледкова. Если в 2020 году он отчитался о заработке в 5,9 млн рублей, то в 2021 году его доходы выросли до 7,4 млн рублей. В собственности Елены Зленко — жилой частный дом площадью более 252 кв.м, доли в двух квартирах, земля для садоводства, два гаража и автомобили Mitsubishi Pajero и Genesis. Кроме того, у нее есть две квартиры. У Григория Ледкова в собственности жилой дом в 279 квадратных метров и доли в двух квартирах (74 и 62 кв. м.) На сенатора записаны сразу три автомобиля — «Нива» ВАЗ-2121, Toyota Land Cruiser и Honda Accord, а также моторная лодка, снегоход Expedition Ski-Doo TUV V-1300 и автоприцеп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...