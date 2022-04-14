Сенаторы от ЯНАО стали богаче

Член Совфеда от ЯНАО Григорий Ледков заработал на 1,5 млн больше, чем годом ранее Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

В 2021 году сенаторы от Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко и Григорий Ледков увеличили свои доходы. Это следует из деклараций, опубликованных на сайте Совета Федерации 15 апреля.

«Декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Зленко Елены Геннадьевны … 6385685,52 рубля», — сообщается в декларации сенатора. Это не намного больше, чем годом ранее — в 2020 году сенатор заработала 6,32 млн рублей.

Чуть больше выросли доходы сенатора Григория Ледкова. Если в 2020 году он отчитался о заработке в 5,9 млн рублей, то в 2021 году его доходы выросли до 7,4 млн рублей.

В собственности Елены Зленко — жилой частный дом площадью более 252 кв.м, доли в двух квартирах, земля для садоводства, два гаража и автомобили Mitsubishi Pajero и Genesis. Кроме того, у нее есть две квартиры.

У Григория Ледкова в собственности жилой дом в 279 квадратных метров и доли в двух квартирах (74 и 62 кв. м.) На сенатора записаны сразу три автомобиля — «Нива» ВАЗ-2121, Toyota Land Cruiser и Honda Accord, а также моторная лодка, снегоход Expedition Ski-Doo TUV V-1300 и автоприцеп.