Армия РФ уничтожила завод по производству боеприпасов под Киевом

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Окопы подразделения
Завод по производству боеприпасов уничтожен высокоточными ракетами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области», — цитирует Конашенкова сайт argumenti.ru. Представитель МО добавил, что оперативно-тактической авиацией России были уничтожены 68 военных объектов Украины.

Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация, демилитаризация и помощь жителям Донбасса, которые, по его словам, подвергались геноциду. Путин также говорил, что приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры нацбатов и ВСУ, а также исключение жертв среди мирных граждан.

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Российская армия уничтожила завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. «В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области», — цитирует Конашенкова сайт argumenti.ru. Представитель МО добавил, что оперативно-тактической авиацией России были уничтожены 68 военных объектов Украины. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация, демилитаризация и помощь жителям Донбасса, которые, по его словам, подвергались геноциду. Путин также говорил, что приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры нацбатов и ВСУ, а также исключение жертв среди мирных граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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