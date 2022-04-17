Армия РФ уничтожила завод по производству боеприпасов под Киевом

17 апреля 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Завод по производству боеприпасов уничтожен высокоточными ракетами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. «В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области», — цитирует Конашенкова сайт argumenti.ru. Представитель МО добавил, что оперативно-тактической авиацией России были уничтожены 68 военных объектов Украины. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация, демилитаризация и помощь жителям Донбасса, которые, по его словам, подвергались геноциду. Путин также говорил, что приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры нацбатов и ВСУ, а также исключение жертв среди мирных граждан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российская армия уничтожила завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. «В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области», — цитирует Конашенкова сайт argumenti.ru. Представитель МО добавил, что оперативно-тактической авиацией России были уничтожены 68 военных объектов Украины. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация, демилитаризация и помощь жителям Донбасса, которые, по его словам, подвергались геноциду. Путин также говорил, что приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры нацбатов и ВСУ, а также исключение жертв среди мирных граждан.