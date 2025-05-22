«Не место для сафари»: Алаудинов раскрыл судьбу колумбийских наемников, которые заходили в Курскую область

Наемники из Колумбии, которые пытались проникнуть на территорию Курской области, понесли серьезные потери и быстро осознали, что Россия — не место для «сафари». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Колумбийцы тоже были (в Курской области — прим. URA.RU), но я так понял, мы их очень быстро израсходовали, так что колумбийцы осознали, где они оказались, что Россия для них не является местом для прогулок, тем более сафари», — сказал Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Минобороны неоднократно заявляло, что украинское командование использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины. По данным ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине было зафиксировано прибытие более 13,3 тысячи иностранных наемников.
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