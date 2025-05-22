«Не место для сафари»: Алаудинов раскрыл судьбу колумбийских наемников, которые заходили в Курскую область

Алаудинов: колумбийские наемники под Курском быстро понесли серьезные потери
© Служба новостей «URA.RU»
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Колумбийские наемники быстро поняли, что Россия - не место для «сафари»
Колумбийские наемники быстро поняли, что Россия - не место для «сафари» Фото:
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Наемники из Колумбии, которые пытались проникнуть на территорию Курской области, понесли серьезные потери и быстро осознали, что Россия — не место для «сафари». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Колумбийцы тоже были (в Курской области — прим. URA.RU), но я так понял, мы их очень быстро израсходовали, так что колумбийцы осознали, где они оказались, что Россия для них не является местом для прогулок, тем более сафари», — сказал Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Минобороны неоднократно заявляло, что украинское командование использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины. По данным ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине было зафиксировано прибытие более 13,3 тысячи иностранных наемников.

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Наемники из Колумбии, которые пытались проникнуть на территорию Курской области, понесли серьезные потери и быстро осознали, что Россия — не место для «сафари». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Колумбийцы тоже были (в Курской области — прим. URA.RU), но я так понял, мы их очень быстро израсходовали, так что колумбийцы осознали, где они оказались, что Россия для них не является местом для прогулок, тем более сафари», — сказал Алаудинов. Его слова передает РИА Новости. Ранее Минобороны неоднократно заявляло, что украинское командование использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины. По данным ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине было зафиксировано прибытие более 13,3 тысячи иностранных наемников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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