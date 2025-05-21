Школьникам рассказали о самом доступном оружии Победы

В Победу в Великой Отечественной войне вносило вклад каждое слово, сказанное или написанное на фронте и в тылу. Такова основная идея открывшейся 21 мая исторической реконструкции «Дело Победы» в Доме народов России (усадьба Морозовых), история которого тесно связана с печатным делом. «Каждое слово должно бить по врагу» — таков девиз проекта, гостями которого за три дня станут более тысячи детей.
В городской усадьбе Морозовых на протяжении десятилетий располагалось крупнейшее в мире научное издательство «Наука». В годы войны оно было эвакуировано в Казань, однако часть сотрудников оставалась в столице. Например, здесь находились кабинеты научных редакторов.
Важно увековечить трудовой подвиг, который совершили работники издательства в годы войны, подчеркнул на открытии заместитель директора «Науки» Михаил Фомин. «Без ученых и коммуникаторов, которые помогали им обмениваться информацией, невозможно было бы создать те технологии, которые позволили Советскому Союзу победить», — сказал он.
В особняке организаторы показывают работу не только научного издательства, но и военных корреспондентов, отметила директор Дома народов России Анна Полежаева. За три дня — с 21 по 23 мая — мероприятие должны посетить более тысячи школьников.
«Для нас важно, что ребята вовлекаются, становятся участниками процесса. В этом интерактивном формате к ним приходит понимание своих истоков, корней, того, что объединяет нас всех.
И то, что в деле Победы участвует каждый на своем месте, на фронте и в тылу. Мы хотим донести, что любое слово важно — то, что человек говорит, как он думает. Девиз проекта — “Каждое слово должно бить по врагу”».
Гости реконструкции могут увидеть агитационные плакаты знаменитой серии «Окна ТАСС» с призывами к защите Родины. Их авторы реагировали на те или иные события, используя, в том числе сатиру и юмор. Всего за время войны редакция ТАСС отпечатала более 1,2 тысячи плакатов тиражом 842,5 тысячи экземпляров.
Авторы реконструкции воссоздали также радиорубку Юрия Левитана, где звучат легендарные фрагменты его аудиосводок. В том числе о нападении Германии, результатах важных сражений и, конечно, о Победе.
В одном из залов Дома народов России представил истории и фотографии участников Великой Отечественной войны. Их собрали активисты проекта «Свои», который учреждение реализует при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Проект повествует о межнациональной дружбе в военные годы. За два года удалось собрать к 80-летию Победы более 2,5 тысячи историй от жителей всех регионов страны.
Проект «Свои» — это не биографии с фото, а трогающие сердце живые истории, отмечают организаторы. Это короткие рассказы с воспоминаниями о важных моментах, диалогах, встречах.
Большое внимание уделено разным народам и культурам. Например, из историй можно узнать, что в годы войны в разведке особенно ценились приспособленные к кочевым условиям ненцы. Также охотно в разведку брали цыган, которые, как считалось, хорошо ориентировались на местности. А оленеводы манси внесли немалый вклад в эффективность действовавших на севере страны транспортных батальонов. Они перевозили боеприпасы, продовольствие, горючее и эвакуировали раненых.
Проект «Свои» охватывает не только Великую Отечественную войну, но и спецоперацию. Уже собрано несколько сотен историй об СВО, их количество продолжает расти. Особенно активно коллекция стала пополняться в преддверии празднования 80-летия Победы. Многие авторы отмечали, что не могли не пойти на спецоперацию, потому что их прадеды сражались на фронте в сороковых, поделились организаторы.
В программе реконструкции кинопоказы, экскурсии, конференции, презентация книг, экскурсии. Также для школьников организованы встречи с ветеранами, тружениками тыла, военкорами, участниками специальной военной операции. В одной из зон гостям показывают спектакли кукольного театра. Артисты тоже играли важную роль — они поднимали людям настроение в военное время, отправлялись на фронт и мотивировали солдат, рассказывают экскурсоводы. По историческим сводкам один из театров располагался в усадьбе Морозова.
Также посетителям проекта показали, как выдавали хлеб по нормам в блокадном Ленинграде. Наконец, каждый гость может ознакомиться с историческими атрибутами, отражающими вклад народов в общую победу, почитать военную прессу и сфотографироваться на фоне Знамени Победы.
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