В Тюменской области активизировались поджигатели

18 апреля 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

За прошедшие выходные в Тюменской области найдены семь виновников ландшафтных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За прошедшие выходные дознавателями ГУ МЧС по Тюменской области найдены семь виновников ландшафтных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Там уточнили, что двое поджигателей были выявлены в Викуловском районе, по одному — в Заводоуковском, Бердюжском, Омутинском, Ишимском, Исетском районах. «Мотивами поджогов, а также причинами пожаров стали: умышленное сжигание сухостоя, для улучшения качества травы на корм домашнему скоту, злостное пренебрежение запретом на сжигание травянистой растительности и мусора при уборке придомовых территории. Например, в Омутинском районе мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений поджигал траву с использованием бензина», — сообщает региональное управление МЧС. Там добавили, что виновники ландшафтных пожаров оштрафованы на 4 тыс. рублей. Один из поджигателей будет привлечен к уголовной ответственности. «По факту пожара, произошедшего 16 апреля по адресу Бердюжский район, д. Глубокое, повлекшего уничтожение пяти жилых домов, имущества в них и хозяйственных построек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ — уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», — добавили в ГУ МЧС по Тюменской области. Также в отношении виновников подготовлены судебные иски для возмещения затрат, связанных с тушением ландшафтных пожаров. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

За прошедшие выходные дознавателями ГУ МЧС по Тюменской области найдены семь виновников ландшафтных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Там уточнили, что двое поджигателей были выявлены в Викуловском районе, по одному — в Заводоуковском, Бердюжском, Омутинском, Ишимском, Исетском районах. «Мотивами поджогов, а также причинами пожаров стали: умышленное сжигание сухостоя, для улучшения качества травы на корм домашнему скоту, злостное пренебрежение запретом на сжигание травянистой растительности и мусора при уборке придомовых территории. Например, в Омутинском районе мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений поджигал траву с использованием бензина», — сообщает региональное управление МЧС. Там добавили, что виновники ландшафтных пожаров оштрафованы на 4 тыс. рублей. Один из поджигателей будет привлечен к уголовной ответственности. «По факту пожара, произошедшего 16 апреля по адресу Бердюжский район, д. Глубокое, повлекшего уничтожение пяти жилых домов, имущества в них и хозяйственных построек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ — уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», — добавили в ГУ МЧС по Тюменской области. Также в отношении виновников подготовлены судебные иски для возмещения затрат, связанных с тушением ландшафтных пожаров. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим.