ФСБ рассказала о курганце, который предупреждал Сталина о войне. Фото

19 апреля 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Павел Фитин родился в 1907 году в селе Ожогино (сейчас это территория Курганской области) Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области Уроженец Курганской области Павел Фитин, руководивший внешней разведкой СССР, 17 июня 1941 года лично докладывал главе государства Иосифу Сталину о предстоящем нападении Германии, указывая точную дату начала войны. Однако Сталин назвал это дезинформацией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «17 июня нарком госбезопасности Всеволод Меркулов и начальник 1-го управления [политической разведки] Павел Фитин вызваны к Сталину. Они докладывают ему точную дату начала войны. Сталин интересуется источником информации, после паузы делает вывод: „Дезинформация. Можете быть свободны“», — рассказали в ведомстве. Всего с июля 1940 года по июнь 1941 года внешнеполитическая разведка направила руководству СССР более 120 детальных сообщений. В них говорилось не только о предстоящем нападении Германии, но и содержались сведения о военно-хозяйственных приготовлениях к эксплуатации захваченных советских территорий. Однако нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия счел все эти сведения «злостной дезинформацией английской разведки», считая, что война не начнется ранее середины 1942 года. Фитин родился в 1907 году в селе Ожогино (сейчас это Шатровский округ Курганской области). Он возглавлял внешнюю разведку СССР с 1939 по 1946 годы. Работу в этой должности ему пришлось начинать с восстановления резидентур за границей. В результате за короткий срок ему удалось воссоздать 40 зарубежных резидентур и направить в них более 200 разведчиков, а также восстановить многие нелегальные резидентуры. Большинство курганцев узнали о том, что Фитин является их земляком, в 2007 году, когда материал о нем опубликовали в газете «Курган и курганцы». До этого многие факты его биографии были засекречены. Ранее URA.RU сообщало, что 18 апреля на Первом канале начали показывать сериал «Начальник разведки», главным героем которого стал Фитин. Павел Фитин возглавлял внешнюю разведку СССР с 1939 по 1946 годы Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области Павел Фитин был нагрудным знаком «Заслуженный работник НКВД» Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Уроженец Курганской области Павел Фитин, руководивший внешней разведкой СССР, 17 июня 1941 года лично докладывал главе государства Иосифу Сталину о предстоящем нападении Германии, указывая точную дату начала войны. Однако Сталин назвал это дезинформацией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «17 июня нарком госбезопасности Всеволод Меркулов и начальник 1-го управления [политической разведки] Павел Фитин вызваны к Сталину. Они докладывают ему точную дату начала войны. Сталин интересуется источником информации, после паузы делает вывод: „Дезинформация. Можете быть свободны“», — рассказали в ведомстве. Всего с июля 1940 года по июнь 1941 года внешнеполитическая разведка направила руководству СССР более 120 детальных сообщений. В них говорилось не только о предстоящем нападении Германии, но и содержались сведения о военно-хозяйственных приготовлениях к эксплуатации захваченных советских территорий. Однако нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия счел все эти сведения «злостной дезинформацией английской разведки», считая, что война не начнется ранее середины 1942 года. Фитин родился в 1907 году в селе Ожогино (сейчас это Шатровский округ Курганской области). Он возглавлял внешнюю разведку СССР с 1939 по 1946 годы. Работу в этой должности ему пришлось начинать с восстановления резидентур за границей. В результате за короткий срок ему удалось воссоздать 40 зарубежных резидентур и направить в них более 200 разведчиков, а также восстановить многие нелегальные резидентуры. Большинство курганцев узнали о том, что Фитин является их земляком, в 2007 году, когда материал о нем опубликовали в газете «Курган и курганцы». До этого многие факты его биографии были засекречены. Ранее URA.RU сообщало, что 18 апреля на Первом канале начали показывать сериал «Начальник разведки», главным героем которого стал Фитин.