19 апреля 2022
18 апреля 2022

Педофил из Нового Уренгоя совращал ребенка знакомых

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, насилие, детское насилие, педофилия, кукла, педофил, игрушка, насилие над детьми
Суд приговорил жителя Нового Уренгоя к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) с 2020 по 2021 год совершал действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своих друзей. Как сообщается на официальном сайте СУ СКР по ЯНАО, данный факт был выявлен после обращения родителей девочки к психологу-педагогу.

«В ходе предварительного следствия и в судебном процессе установлено, что 39-летний мужчина, пользуясь доверием со стороны семьи, с которой он поддерживал дружеские отношения, на протяжении 2020—2021 года, оставаясь наедине с их малолетней дочерью, совершал иные действия сексуального характера в отношении ребенка», — говорится в сообщении.

В отношении местного жителя было открыто уголовное дело по факту действий сексуального характера совершенных в отношении несовершеннолетней. Обвиняемый был помещен под стражу. После завершения расследования суд приговорил виновного к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме был задержан педофил, который заманивал детей обещаниями дать игрушки и конфеты. Заявление в полицию написали родители пострадавшей девочки. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно задержали преступника.

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) с 2020 по 2021 год совершал действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своих друзей. Как сообщается на официальном сайте СУ СКР по ЯНАО, данный факт был выявлен после обращения родителей девочки к психологу-педагогу. «В ходе предварительного следствия и в судебном процессе установлено, что 39-летний мужчина, пользуясь доверием со стороны семьи, с которой он поддерживал дружеские отношения, на протяжении 2020—2021 года, оставаясь наедине с их малолетней дочерью, совершал иные действия сексуального характера в отношении ребенка», — говорится в сообщении. В отношении местного жителя было открыто уголовное дело по факту действий сексуального характера совершенных в отношении несовершеннолетней. Обвиняемый был помещен под стражу. После завершения расследования суд приговорил виновного к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме был задержан педофил, который заманивал детей обещаниями дать игрушки и конфеты. Заявление в полицию написали родители пострадавшей девочки. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно задержали преступника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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