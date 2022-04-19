Педофил из Нового Уренгоя совращал ребенка знакомых

Суд приговорил жителя Нового Уренгоя к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) с 2020 по 2021 год совершал действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своих друзей. Как сообщается на официальном сайте СУ СКР по ЯНАО, данный факт был выявлен после обращения родителей девочки к психологу-педагогу.

«В ходе предварительного следствия и в судебном процессе установлено, что 39-летний мужчина, пользуясь доверием со стороны семьи, с которой он поддерживал дружеские отношения, на протяжении 2020—2021 года, оставаясь наедине с их малолетней дочерью, совершал иные действия сексуального характера в отношении ребенка», — говорится в сообщении.

В отношении местного жителя было открыто уголовное дело по факту действий сексуального характера совершенных в отношении несовершеннолетней. Обвиняемый был помещен под стражу. После завершения расследования суд приговорил виновного к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме был задержан педофил, который заманивал детей обещаниями дать игрушки и конфеты. Заявление в полицию написали родители пострадавшей девочки. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно задержали преступника.