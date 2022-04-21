Беженцы Украины обратились за помощью к тюменскому правительству

За помощью в тюменские органы соцзащиты обратились 329 жителей ДНР, ЛНР и Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В органы соцзащиты Тюменской области обратились 329 жителей ДНР, ЛНР и Украины, которые самостоятельно прибыли в регион. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что среди людей, нуждающихся в помощи, оказались 90 детей.

«За помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились 329 жителей ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область. Из них — 90 детей. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 52 людям», — сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что беженцам в регионе оказывается полное содействие в решении возникающих проблем. Им, в частности, помогают оформить необходимые документы для получения материальной помощи из федерального бюджета. Жители ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывающие в Тюменскую область, могут обратиться за консультацией по телефону 122.

Беженцы с Украины, а также из Луганской и Донецкой республик, начали массово приезжать на территорию России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации соседнего государства. Решению о ее проведении Вооруженными силами РФ предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах ЛНР и ДНР. 22 февраля Российская Федерация признала независимость республик и заключила с ними ряд соглашений. В то числе, подразумевающих взаимную военную поддержку.