В Тюмень придет аномальное потепление

24 апреля 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

В Тюмени потеплеет до 23 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Резкое потепление до +23 градусов придет в Тюмень 27 апреля. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Погода». «Тюмень, 27 апреля. Температура воздуха: утром +12, +19, днем — +23, вечером +17, +20, ночью +14, +15 градусов Цельсия», — такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода». Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «Прогноз погоды в Тюмени. 27.04.2022, день: +22; ночь: +14», — сообщают синоптики. При этом в четверг, 28 апреля, ожидаются осадки, днем пройдет дождь. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с URA.RU рассказал, что во всех регионах Урала установится теплая погода. Всплеск тепла будет постепенно нарастать на юге европейской территории и в Поволжье, а затем переместится на восток. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Резкое потепление до +23 градусов придет в Тюмень 27 апреля. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Погода». «Тюмень, 27 апреля. Температура воздуха: утром +12, +19, днем — +23, вечером +17, +20, ночью +14, +15 градусов Цельсия», — такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода». Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «Прогноз погоды в Тюмени. 27.04.2022, день: +22; ночь: +14», — сообщают синоптики. При этом в четверг, 28 апреля, ожидаются осадки, днем пройдет дождь. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с URA.RU рассказал, что во всех регионах Урала установится теплая погода. Всплеск тепла будет постепенно нарастать на юге европейской территории и в Поволжье, а затем переместится на восток.