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В Тюмень придет аномальное потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени потеплеет до 23 градусов Фото:

Резкое потепление до +23 градусов придет в Тюмень 27 апреля. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Погода».

«Тюмень, 27 апреля. Температура воздуха: утром +12, +19, днем — +23, вечером +17, +20, ночью +14, +15 градусов Цельсия», — такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода».

Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «Прогноз погоды в Тюмени. 27.04.2022, день: +22; ночь: +14», — сообщают синоптики. При этом в четверг, 28 апреля, ожидаются осадки, днем пройдет дождь.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с URA.RU рассказал, что во всех регионах Урала установится теплая погода. Всплеск тепла будет постепенно нарастать на юге европейской территории и в Поволжье, а затем переместится на восток.

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Резкое потепление до +23 градусов придет в Тюмень 27 апреля. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Погода». «Тюмень, 27 апреля. Температура воздуха: утром +12, +19, днем — +23, вечером +17, +20, ночью +14, +15 градусов Цельсия», — такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода». Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «Прогноз погоды в Тюмени. 27.04.2022, день: +22; ночь: +14», — сообщают синоптики. При этом в четверг, 28 апреля, ожидаются осадки, днем пройдет дождь. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с URA.RU рассказал, что во всех регионах Урала установится теплая погода. Всплеск тепла будет постепенно нарастать на юге европейской территории и в Поволжье, а затем переместится на восток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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