Метеоролог Шувалов: на Урал идет 20-ти градусная жара

23 апреля 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

27 апреля в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле +20 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Теплая погода до +22 градусов придет на Урал в среду 27 апреля. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Уралу, в частности, Екатеринбургу, стоит приготовиться к +20 градусам. Этому с 23 апреля будет предшествовать всплеск тепла, который будет постепенно нарастать на юге европейской территории и в Поволжье. 26 апреля в Краснодаре может быть до +26, +28. Постепенно эта волна теплого воздуха должна переместиться на восток, в Екатеринбург, Тюмень, Омск. А затем на юго-запад Сибири. Пик тепла до +20 градусов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле будет достигнут 27 апреля, в Челябинске +22, в Оренбурге +26», — рассказал Александр Шувалов. После чего, по словам метеоролога, температура воздуха начнет снижаться. «Такое потепление в последних числах апреля продержится на Урале не долго, но это нельзя будет назвать похолоданием. Пройдет дождь, температура воздуха понизиться до +10, +12 градусов. В Екатеринбурге это произойдет 28, 29, в Челябинске 29, 30 апреля. Это вполне естественные весенние колебания погоды около достаточно высоких значений», — подчеркнул Шувалов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Теплая погода до +22 градусов придет на Урал в среду 27 апреля. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Уралу, в частности, Екатеринбургу, стоит приготовиться к +20 градусам. Этому с 23 апреля будет предшествовать всплеск тепла, который будет постепенно нарастать на юге европейской территории и в Поволжье. 26 апреля в Краснодаре может быть до +26, +28. Постепенно эта волна теплого воздуха должна переместиться на восток, в Екатеринбург, Тюмень, Омск. А затем на юго-запад Сибири. Пик тепла до +20 градусов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле будет достигнут 27 апреля, в Челябинске +22, в Оренбурге +26», — рассказал Александр Шувалов. После чего, по словам метеоролога, температура воздуха начнет снижаться. «Такое потепление в последних числах апреля продержится на Урале не долго, но это нельзя будет назвать похолоданием. Пройдет дождь, температура воздуха понизиться до +10, +12 градусов. В Екатеринбурге это произойдет 28, 29, в Челябинске 29, 30 апреля. Это вполне естественные весенние колебания погоды около достаточно высоких значений», — подчеркнул Шувалов.