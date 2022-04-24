Президент США Джо Байден почтил память убитых в 1915 году в Османской империи армян Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент США Джо Байден почтил память армян, убитых в 1915 году в Османской империи. Об этом говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Сегодня, 107 лет спустя, американский народ продолжает чтить [память] всех армян, погибших в результате геноцида», — сказал Байден. Он отметил, что США признает боль армян и чтит их историю.

24 апреля 1915 года считается в Армении днем начала геноцида армян в Османской империи. В канун Первой мировой войны в Османской империи проживало два миллиона армян. Около полутора миллиона было уничтожено за период с 1915 до 1923.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден признал существование геноцида армян в Турции в начале 20 века. В ответ на это Турция полностью опровергла слова президента США, назвав их политическим оппортунизмом.