В ЯНАО пропал мужчина

03 мая 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

52-летний житель ЯНАО не выходит на связь более 2х месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе пропал 52-летний мужчина. Данных о его местоположении нет больше месяца, сообщают пользовали социальной сети «ВКонтакте» «Баглюк Сергей Александрович пропал 26 февраля 2022 года. Мужчина был одет в черную зимнюю куртку, камуфляжные штаны, кроссовки с белой полоской по бокам и черную шапку», — рассказали в соцсети. Мужчина ростом примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения и с темными волосами. Особая примета: шрам над правым глазом. Любую информацию о местоположении Сергея Баглюка можно сообщить на номер 112 или позвонить сотруднику полиции: 89320946053. Ранее URA.RU рассказывало о пропавшем студенте в Екатеринбурге. Его ищут с 17 апреля. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

В Ямало-Ненецком автономном округе пропал 52-летний мужчина. Данных о его местоположении нет больше месяца, сообщают пользовали социальной сети «ВКонтакте» «Баглюк Сергей Александрович пропал 26 февраля 2022 года. Мужчина был одет в черную зимнюю куртку, камуфляжные штаны, кроссовки с белой полоской по бокам и черную шапку», — рассказали в соцсети. Мужчина ростом примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения и с темными волосами. Особая примета: шрам над правым глазом. Любую информацию о местоположении Сергея Баглюка можно сообщить на номер 112 или позвонить сотруднику полиции: 89320946053. Ранее URA.RU рассказывало о пропавшем студенте в Екатеринбурге. Его ищут с 17 апреля.