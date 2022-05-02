02 мая 2022
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В ЯНАО пропал мужчина

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Ситуация по стрельбе с балкона на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, двор, полиция, следственно оперативная группа
52-летний житель ЯНАО не выходит на связь более 2х месяцев Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе пропал 52-летний мужчина. Данных о его местоположении нет больше месяца, сообщают пользовали социальной сети «ВКонтакте»

«Баглюк Сергей Александрович пропал 26 февраля 2022 года. Мужчина был одет в черную зимнюю куртку, камуфляжные штаны, кроссовки с белой полоской по бокам и черную шапку», — рассказали в соцсети.

Мужчина ростом примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения и с темными волосами. Особая примета: шрам над правым глазом. Любую информацию о местоположении Сергея Баглюка можно сообщить на номер 112 или позвонить сотруднику полиции: 89320946053.

Ранее URA.RU рассказывало о пропавшем студенте в Екатеринбурге. Его ищут с 17 апреля.

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В Ямало-Ненецком автономном округе пропал 52-летний мужчина. Данных о его местоположении нет больше месяца, сообщают пользовали социальной сети «ВКонтакте» «Баглюк Сергей Александрович пропал 26 февраля 2022 года. Мужчина был одет в черную зимнюю куртку, камуфляжные штаны, кроссовки с белой полоской по бокам и черную шапку», — рассказали в соцсети. Мужчина ростом примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения и с темными волосами. Особая примета: шрам над правым глазом. Любую информацию о местоположении Сергея Баглюка можно сообщить на номер 112 или позвонить сотруднику полиции: 89320946053. Ранее URA.RU рассказывало о пропавшем студенте в Екатеринбурге. Его ищут с 17 апреля.
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