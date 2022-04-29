29 апреля 2022

В Екатеринбурге ищут студента, не выходившего на связь две недели

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Полиция и «ЛизаАлерт» ищут пропавшего юношу Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищет 19-летнего юношу, пропавшего почти две недели назад. Сообщение о поиске было опубликовано на официальном сайте спасательного отряда

«Одет был в черно-синюю ветровку, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки. На спине — зеленый рюкзак. Глаза у парня карие, волосы русые, рост 170 см, телосложение худощавое», — сообщают поисковики.

Юноша перестал выходить на связь 17 апреля, родственники обратились за помощь к полиции и поисково-спасательному отряду. Если вы знаете местонахождение Вениамина сообщите по номеру 89043831748

Ранее URA.RU сообщало о поисках туристической группы в Первоуральске, в результате которых туристов удалось найти живыми.

Характеристика пропавшего юноши
Вениамин Никитин крупным планом

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В Екатеринбурге полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищет 19-летнего юношу, пропавшего почти две недели назад. Сообщение о поиске было опубликовано на официальном сайте спасательного отряда «Одет был в черно-синюю ветровку, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки. На спине — зеленый рюкзак. Глаза у парня карие, волосы русые, рост 170 см, телосложение худощавое», — сообщают поисковики. Юноша перестал выходить на связь 17 апреля, родственники обратились за помощь к полиции и поисково-спасательному отряду. Если вы знаете местонахождение Вениамина сообщите по номеру 89043831748 Ранее URA.RU сообщало о поисках туристической группы в Первоуральске, в результате которых туристов удалось найти живыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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