Володин назвал главное условие для безопасности России

06 мая 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Россия не в безопасности из-за отсутствия решения о безъядерном статусе Украины, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина отвергла предложения Кремля стать внеблоковой, безъядерной страной. Пока не будет принято такое решение, Россия не может чувствовать себя в безопасности, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Наши предложения, чтобы Украина стала внеблоковой страной, безъядерной страной, отвергнуты, этого нет. А пока не будет такое решение принято, мы не можем себя чувствовать в безопасности», — сказал Володин в интервью радио «Комсомольская правда». По словам спикера Госдумы, «нацистская идеология сегодня фактически является основой всего государственного строя на Украине». Он уверен, что Украина несет потенциальную угрозу, как для своих граждан, так и для граждан России. По словам Володина, спецоперация на Украине проводится для того, чтобы обеспечить безопасность граждан России «как проживающих у нас в стране, так и на территории ДНР и ЛНР, обеспечить мир в будущем и возможность стране развиваться». Он подчеркнул, что для России имеет большое значение, чтобы были признаны решения, принятые на референдуме жителями Крыма. Он считает, что Киеву необходимо признать решения, «принятые гражданами ЛНР и ДНР». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило доказательства (оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины), из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина отвергла предложения Кремля стать внеблоковой, безъядерной страной. Пока не будет принято такое решение, Россия не может чувствовать себя в безопасности, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Наши предложения, чтобы Украина стала внеблоковой страной, безъядерной страной, отвергнуты, этого нет. А пока не будет такое решение принято, мы не можем себя чувствовать в безопасности», — сказал Володин в интервью радио «Комсомольская правда». По словам спикера Госдумы, «нацистская идеология сегодня фактически является основой всего государственного строя на Украине». Он уверен, что Украина несет потенциальную угрозу, как для своих граждан, так и для граждан России. По словам Володина, спецоперация на Украине проводится для того, чтобы обеспечить безопасность граждан России «как проживающих у нас в стране, так и на территории ДНР и ЛНР, обеспечить мир в будущем и возможность стране развиваться». Он подчеркнул, что для России имеет большое значение, чтобы были признаны решения, принятые на референдуме жителями Крыма. Он считает, что Киеву необходимо признать решения, «принятые гражданами ЛНР и ДНР». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило доказательства (оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины), из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО.