В офисе Владимира Зеленского заключают сделки с националистами Фото: Официальный сайт президента Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского заключил сделку с экс-командиром батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Андреем Билецким, за молчание националистов заплатили три миллиона долларов. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«Экс-Командир Билецкий заключил сделку с офисом президента Зеленского, которой купил его молчание за три миллиона долларов и место в вертолете для командира Дениса Прокопенко. И не нужно удивляться, для Билецкого „Азов“ всегда был бизнес-проектом, на котором он успешно зарабатывал деньги», — написал Кива в своем telegram-канале со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

По словам Кивы, это не первая подобная сделка Билецкого с украинским президентом. Экс-депутат обратил внимание, что две недели назад бывший командир «Азова» перестал критиковать власть за бездействие в спасении его подразделения. «Он просто стал говорить словами [руководителя офиса украинского президента Алексея] Аристовича — о том, что делаем все возможное и нужно не терять надежду», — отметил Кива. По его словам, национализм на Украине является бизнесом, с помощью которого «оболванивают» людей.

Ранее Зеленский поблагодарил националистов «Азова». Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая вооружение в жилой застройке, заявляли в Минобороны РФ. Россия проводит на Украине спецоперацию. Приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военным объектам, заявлял президент РФ Владимир Путин.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.

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