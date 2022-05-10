Спортивного лидера из ЯНАО обвинили в злоупотреблениях

Официальный представитель ночной хоккейной лиги отстранил игрока на три года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Официального представителя ночной хоккейной лиги ЯНАО Дениса Власенко обвинили в злоупотреблениях полномочиями. Как сообщили URA.RU источники в спортивных кругах региона, капитан любительской команды «Восход» ведет нечестную борьбу, чтобы избавиться от конкурентов.

«Региональный представитель ночной хоккейной лиги на Ямале Денис Власенко много лет творит, что ему вздумается: „свои“ судьи, запугивание других игроков, отстранение игроков других команд необоснованно, липовые протоколы и тому подобное. Все бы ничего, но он является заинтересованным лицом: капитаном команды „Восход“ и судьей на этих же самых играх», — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, команда «Восход» каждый год выезжает на турнир в Сочи, так как становится победителем регионального этапа. Чтобы все прошло как надо, Власенко использует свои полномочия. В этом году он совместно с главным судьей региона Алексеем Шипицыным дисквалифицировал на три года игрока любительской сборной села Мужи «Северная Корона» Максима Пивина, по формальным основаниям — у того в заявке не было сведений об участии в чемпионате России по хоккею среди юношей (игроки ночной хоккейной лиги занимаются спортом как любители и не должны участвовать в профессиональных турнирах. — прим. ред.). Также за это они назначили техническое поражение в четырех матчах. Ранее был отстранен на одну игру капитан команды Егор Егоренко, за якобы имевшую место нецензурную брань в адрес судей. Однако с данным обвинением не согласились представители команды.

«Последняя игра первого круга „Северной Короны“ была с командой Дениса Власенко „Восход“. Мы начали выигрывать у них со счетом 4-1, но капитан начал нарушать правила и забивать шайбы. В этот момент между лидерами команд и произошла словесная перепалка. Но Егор Егоренко судью не оскорблял», — рассказал URA.RU официальный представитель команды «Северная Корона» Александр Захаров.

По словам Захарова, дисквалификация Максима Пивина также не соответствует регламенту. Чтобы доказать это, были сделаны официальные запросы в клуб «Сибирь» и в молодежную хоккейную команду «Сибирские снайперы». «Там подтвердили, что игрок не принимал участие в их составе в чемпионатах», — добавил официальный представитель. Документы имеются в распоряжении URA.RU.

Агентство обратилось за комментарием в ночную хоккейную лигу ЯНАО и к Денису Власенко. На момент публикации ответа не поступило.

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