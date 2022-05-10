В Новом Уренгое работали наркоторговцы со всей России

Уголовное дело было передано для рассмотрения в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое перед судом предстанут девять жителей из различных регионов России за распространение наркотиков. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, лидер преступной группы сумел скрыться от следствия.

«По версии следствия, неустановленное лицо, специализировавшееся на бесконтактном сбыте наркотических средств, создало организованную преступную группу из девяти граждан, проживающих в различных субъектах РФ. Прокуратурой города Нового Уренгоя утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении девяти лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Преступление было пресечено сотрудниками полиции. Участникам группы грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске было раскрыто преступное сообщество наркоторговцев, в которое входили жители разных регионов. Организатор сумел скрыться от следствия.